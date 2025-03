La marque au losange a profité du sublime salon Rétromobile pour dévoiler un nouveau concept car intriguant. L’on pourrait se poser la question de savoir pourquoi Renault a choisi Rétromobile, un salon davantage tourné vers les anciennes. Et la réponse est simple : cette “démo-car” s’inspire de la Renault Etoile Filante (1956) et de la Renault 40 CV (un concept encore plus ancien datant de 1926). Deux autos habituées aux records, dans l’optique de préparer son futur mais également de maximiser l’efficience énergétique avec un nouveau record en vue, dont les résultats seront connus au premier semestre 2025.

Véritable étude de style, cette Renault Filante possède une silhouette qui s’inspire de façon évidente de la Renault 40 CV. Nous apprécions son long capot où se termine des phares en forme de cercle et où trône le logo du losange rétro-éclairé. Sa carrosserie inspirée du monde aéronautique avec vis apparentes n’est pas pour déplaire. Tout a été pensé afin de maximiser et optimiser son efficacité : roues carénées avec une résistance au roulement. Longue de 5,12 mètres et particulièrement basse (à peine 1,19 mètres de hauteur) et intégrant une batterie de 600 kg, elle ne dépasserait pas la tonne.

L’habitacle est un concept à lui seul, au point de sembler irréaliste. Inséré dans un véritable cockpit de vaisseau spatial, le conducteur est isolé dans un siège conçu en toile tendue avec des lames de carbone. Pour économiser du poids, Renault a développé les systèmes de “steer by wire” (dédié à la direction) et “brake by wire” (dédié au freinage), grâce auxquels certaines liaisons mécaniques traditionnelles sont remplacées par des systèmes électroniques.

Sous le capot, il semblerait que nous soyons face à un groupe motopropulseur électrique dont les détails sont pour l’heure obscurs. Nous savons uniquement qu’elle utiliserait une batterie de 87 kWh. En d’autres mots, la même que l’on pourrait trouver sur un Renault Scenic e-Tech (probablement adaptée, cela dit). Le concept de la Filante version 2025 offre donc une approche nouvelle qui semble confirmer nos soupçons : la quête de la vitesse et de la performance absolue est devenue obsolète, remplacée par celle à l’efficacité. Pour Renault l’objectif est clair : la performance certes, mais celle-ci devra aller de pair avec une autonomie et une consommation exemplaires.