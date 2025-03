Comme à peu près tous les modèles qui ont vocation à durer, l’immense SUV bavarois sorti en 2021 passe par la case restylage de mi-carrière. Parfaite alliance entre la sportivité de BMW M et l’innovation caractéristique de la gamme BMW i. L’auto sera commercialisée en premier lieu en Allemagne et au Royaume-Uni, avec des modèles allant du moins puissant (xDrive45) à la version ultime qui nous intéresse davantage : iX M70 xDrive (à partir de 136,799 euros).

D’un point de vue stylistique, l’auto évolue peu avec des boucliers redessinés et en gagnant une nouvelle signature lumineuse. En revanche, dans la version ultime M70 au style sportif distinctif, on la reconnaît avec une nouvelle calandre M à barres horizontale, beaucoup plus statutaire et à ses jantes 22 pouces spécifiques de série. Dans l’optique d’améliorer sans cesse ses véhicules, BMW chausse cette itération de l’iX de pneus moins énergivores, améliorant l’autonomie globale.

Dans l’habitacle, on fait la part belle aux petits détails qui font toute la différence : volant M Sport gainé cuir avec marqueur à midi, alcantara soigneux etc... L’auto embarque le dernier système d’exploitation de la marque munichoise. Ainsi équipée, l’auto vous permet de planifier vos recharges selon le trajet de façon optimale (recharge intelligente). Les pontes de BMW ont adapté une nouvelle technologie de cellules pour les batteries, ce qui permet à cette BMW iX d’offrir une autonomie allant jusqu’à 600 km (sur la version iX xDrive60 avec sa batterie d’une capacité de 108,9 kWh).

Sous le capot, tous les chiffres sont en hausse. Grâce à son moteur électrique de dernière génération, cette BMW iX M70 développe une puissance cumulée de 659 chevaux pour un couple maximal allant jusqu’à 1100 Nm. Malgré un poids colossal de 2,655 kg, les performances sont très correctes : 3,8 secondes pour le 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe limitée à 250 km/h. Avec le combo des quatre roues motrices et directrices, la nouvelle BMW iX M70 xDrive est agile et stable.