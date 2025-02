Les news électriques... Nouvelle finition chez DS, Une année décisive en Europe, Le robotaxi... humain ?

CATL veut l’échange des batteries

Le leadership assumé

Le géant chinois CATL, habitué à développer et produire des batteries, vient d’annoncer un nouveau projet d’échanges de batteries. CATL va encore plus loin en commercialisant tout l’écosystème, avec un plan d’abonnement ambitieux. CATL annonce donc non seulement un nouveau genre de batterie (SEB pour Swapping Electric Blocks) mais aussi une dizaine de voitures pouvant accueillir ce type de batterie ainsi que la construction des stations d’échange. Une compatibilité à toute épreuve, mettant en exergue un leadership assumé de CATL, qui va même jusqu’à adapter ses solutions aux types de procédés chimiques dans la batterie.

Le robotaxi... humain ?

Il sera conduit à distance

Le dernier projet en vogue chez Tesla est une voiture autonome au doux nom de Robotaxi, qui ambitionne de révolutionner la mobilité grâce à l’intelligence artificielle et une autonomie totale. En revanche, Tesla a confirmé qu’à ses débuts, le robotaxi sera opéré à distance par des personnes physiques. Il s’agit ainsi d’assurer la sécurité d’une part à travers une supervision humaine à distance, et de permettre au système de mieux apprendre d’autre part. En effet, Tesla souhaite que ses véhicules développent de plus en plus d’autonomie grâce à l’apprentissage.

Honda milite pour l’autonomie

Jusqu’à 1200 km

Tous les constructeurs sont aux aguets dans la guerre de l’électromobilité, et tous sans exception ambitionnent de révolutionner l’autonomie grâce à la technologie. Au programme, de nouvelles batteries à électrolytes solides beaucoup plus petites et plus légères, adaptées à une production de masse. Le constructeur japonais Honda ambitionne d’ici 2030 une autonomie moyenne de l’ordre de 1000 km (soit le double de ce qui se fait actuellement) et jusqu’à 1200 km en 2040. En espérant que tous les défis soient relevés !

La lutte des matières premières

L’objectif du recyclage

Alors que les gouvernements du monde entier poussent de plus en plus fort les constructeurs à développer et produire des véhicules électriques, il faut se rendre à l’évidence : les batteries nécessitent l’utilisation de ressources rares et en quantité limitées. Une problématique qui tire déjà la sonnette d’alarme, et qui force à aller vers le recyclage des batteries. Un processus nécessaire, qui nécessite de mieux travailler sur la rentabilité et la durée de vie d’une batterie. Encore des difficultés et des enjeux à surmonter pour la chaîne de vie du véhicule électrique.

Le pick-up RAM

Du retard à prévoir

Le pick-up se lance petit à petit dans l’électrique : après le Cybertruck ou encore le Ford F150 Lightning, un autre américain souhaite se lancer sur ce segment. Malheureusement, le constructeur Dodge ne lancera pas son pick-up 100% électrique avant 2026. Du propre aveu du nouveau PDG Tim Kuniskis, Ram est à la traîne. Ce deuxième retard dans le développement du futur RAM 1500 REV 100% électrique permet d’expliquer partiellement les difficultés de l’entreprise.

Retards chez Porsche

La 718 électrique concernée

Nous vivons une période étrange, pendant laquelle certains constructeurs comme Porsche cessent la production de certains modèles thermiques, sans avoir une alternative prête. Il semblerait que Porsche ait des difficultés à développer sa nouvelle batterie du fait d’exigences assez hautes. En effet, nous pouvons comprendre que les Porsche Cayman et Boxster thermiques aient été mis au placard, mais il est difficile d’imaginer qu’un grand constructeur soit très en retard sur son propre calendrier, entraînant une situation cocasse où il n’y aura pas d’alternative au modèle pendant quelques temps.

Nouvelle finition chez DS

Edition France

Alors que la nouvelle voiture emblématique de DS censée incarner le haut-de-gamme à la française vient d’être lancée, nous découvrons une nouvelle finition. Tous les modèles actuels de la marque peuvent donc bénéficier de la finition “Edition France” assez proche de la finition Pallas, qui comme son nom l’indique cherche à mettre en exergue le savoir-faire et la culture française. Au programme nous avons des éléments dorés (notamment une double ligne sous les vitres latérales) ici et là ainsi que des badges dédiés. Aussi, la liste des équipements inclus est plus généreuse.

Suspension chez Stellantis

FIAT et Maserati touchés

Nous vous en parlions dans notre précédent numéro, mais les difficultés connues par les véhicules électriques semblent toujours plus complexes. Afin de mieux gérer, la réaction reste la meilleure solution. Stellantis a donc décidé de prolonger l’arrêt de la production de son usine de Mirafiori de deux semaines. Une décision qui impacter la production des Maserati GranTurismo mais aussi et surtout de la citadine Fiat 500e, dont les difficultés ne sont un secret pour personne et dont l’arrêt de production est un mal nécessaire et stratégique.

Ford produit localement

Des blocs européens

Dans la sempiternelle guerre des coûts de production, Ford semble avoir trouvé une parade pour faire face en matière de véhicules électriques (et le tout partiellement financé par l’Etat) : la production en interne au niveau européen de certains blocs moteurs. C’est notamment la Grande Bretagne qui fait office de bon élève en assemblant à la fois le moteur et la transmission sur certains des véhicules produits sur son territoire, à savoir la Ford Puma et l’utilitaire Ford Transit EV. C’est à se demander pourquoi si peu d’autres constructeurs n’optent pour cette option.

Une année décisive en Europe

La Chine aux aguets

Cette année 2025 sera particulièrement importante en matière de véhicules électriques, puisqu’elle va permettre de faire le point. D’une part, nous avons le marché qui semble moins demandeur que ne l’espéraient les constructeurs, et d’autre part nous avons la redoutable puissance chinoise, qui a bien l’intention de se démarquer en Europe. La Chine n’est pas effrayée par les taxes douanières et semble être en position de force, alors que la part du véhicule électrique en empire du milieu ne cesse de s’accroître.