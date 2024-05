Les news électriques... Nouveau chargeur sans fil, les utilitaires à hydrogène, aurevoir Zoé !

Nouveau chargeur sans fil

Le plus puissant du monde

La recherche sur les véhicules électriques continue à une allure effrénée, notamment sur les batteries et la recharge. Or quoi de mieux de pouvoir recharger votre véhicule sans fil ? Des chercheurs américains ont développé (et breveté) une technologie permettant de recharger par induction en véhicule avec une batterie minuscule (35 centimètres). La puissance de charge de 100 kW permet de recharger jusqu’à 50% en à peine 20 minutes, ce qui en fait le chargeur sans fil le plus puissant au monde, avec un rendement de 96%. Reste à commercialiser au grand public ce genre de produits !

La Mustang Mach-E cartonne

Grâce à une baisse des prix

Le premier véhicule 100% électrique de Ford ne bénéficie plus du crédit d’impôt américain. Pour faire face à cela, Ford a décidé de baisser le prix de certaines versions de la Mach-E, ce qui a entraîné une augmentation immédiate des ventes (jusqu’à +77% !) et permis l’écoulement des stocks. Le constructeur de Dearborn a pourtant retardé la commercialisation de son nouveau pick-up électrique et d’un SUV 7 places, preuve que même les américains ne sont pas contre le véhicule électrique pourvu qu’il ne soit pas déraisonnablement onéreux.

Aurevoir, Zoé !

Adieux à la pionnière de Renault

C’est en 2012 que la petite citadine 100% électrique Zoé voyait le jour. La décision est tombée : la pionnière des citadines électriques est en fin de vie. Ce sont plus de 400,000 unités qui se sont vendues en Europe, un véritable succès pour Renault qui a réussi avant tout le monde à se positionner sur un segment inconnu. Après douze ans de carrière, la marque au losange décide de remplacer sa Zoé par la future Renault 5 e-Tech Electric. Nous ne pouvons que lui souhaiter autant de réussite que sa devancière.

Ampere et le recyclage

Des objectifs vertueux

Le développement de la voiture électrique dans le monde actuel nécessite de penser aux problèmes sous-jacents de la production : la fin de vie. Et en matière de batteries, nous avons encore beaucoup de progrès à faire. C’est pourquoi la division tout-électrique de Renault, Ampere, souhaite devenir leader du recyclage de batteries afin d’atteindre des objectifs vertueux. Ceci permettrait également une mainmise sur les matières premières, maîtrisant ainsi le cercle vertueux de la production, grâce à la création de nouveaux laboratoires dédiés.





Les utilitaires à hydrogène

Stellantis mise dessus

La technologie de l’hydrogène est pleine de promesses, mais n’a jamais réellement su s’imposer sur le marché. Stellantis souhaite toutefois tenter à nouveau l’expérience mais pour les véhicules utilitaires cette fois-ci, en livrant une flotte de Peugeot e-Expert Hydrogen à une société française. Ce partenariat inclus la formation et l’entretien des véhicules, qui seront dédiés soit au transport de personnes soit aux professionnels. Ainsi, Stellantis Pro One (la division pro du groupe) offre une nouvelle solution aux professionnels pour les accompagner dans leur transition énergétique.

Tesla franchit le rubicon

Six millions de véhicules vendus

La société américaine de véhicules électriques n’a pas toujours été flamboyante et synonyme de réussite. Pourtant, Tesla vient de franchir la barre des six millions de véhicules vendus à travers le monde, tous modèles confondus (le succès de la Model 3 n’y est clairement pas pour rien). Voilà des années que Tesla se pose en précurseur sur le segment des VE, mais ce n’est que récemment qu’ils dégagent des profits et ont atteint un volume de production conséquent. Mais réussiront-t-ils à atteindre des volumes dignes des grands constructeurs généralistes historiques ?

Hyundai Ioniq eN1 Cup

La voiture de course 100% électrique

Concomitamment au lancement de la Ioniq 5N, la marque sud-coréenne a dévoilé une version course 100% électrique basée sur cette nouveauté : la Ioniq eN1 Cup. L’auto est légèrement modifiée puisqu’elle intègre un arceau intégral et un châssis allégé (1970 kg sur la balance tout de même). Pour couronner le tout, certains du dynamisme de leur création, Hyundai va développer une compétition mono-marque dédiée à sa Ioniq eN1 Cup, pour mettre en valeur la sonorité artificielle mais surtout sa sportivité grâce entre autres à des suspensions entièrement réglables.

L’EQS évolue

Nouvelle calandre, plus d’autonomie

Le vaisseau amiral de la marque à l’étoile a fait l’objet d’une petite mise à niveau à la fois esthétique mais également en matière d’efficacité. D’une part, l’auto gagne une nouvelle calandre imitant celles des Mercedes Classe S thermiques. Un petit détail amusant, d’autant plus qu’il est purement visuel. D’autre part, l’auto possède une nouvelle batterie retravaillée d’une capacité de 118 kWh, qui améliore nettement son autonomie (sans pour autant nous en dire plus à ce sujet). Il faudra donc faire confiance à Mercedes : les nouvelles EQS iront un peu plus loin qu’auparavant !

Hyundai : objectif Pikes Peak

La Ioniq 5N remasterisée

La marque coréenne a décidé d’engager son électrique dans la mythique course de côte de Pikes Peak avec quatre véhicules. L’objectif est bien évidemment le record dans la catégorie des SUV et crossovers électriques, une catégorie assez relevée. Pour ce faire, l’auto de 641 chevaux n’aura aucune modification de son groupe motopropulseur mais ne sera pas entièrement considérée comme “sortie d’usine”. En effet, la Ioniq 5 sera délestée de ses sièges arrière, remplacés par un arceau de sécurité. Le siège conducteur lui aussi sera échangé avec un baquet Recaro avec un harnais à six points.