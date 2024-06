Les news électriques... JLR et Chery signent un partenariat, l'Hyper SSR par GAC, Tesla dans la tourmente ?

JLR et Chery signent un partenariat

Partage de plateformes

Le groupe Jaguar Land Rover, dont la stratégie s’est entièrement tournée vers l’électrique, ne dispose pourtant pas de sa propre plateforme électrique. Paradoxalement, le groupe se tourne donc ers un autre constructeur chinois (Chery) afin de s’accorder sur un partage de plateformes dédiées (notamment l’architecture E0X). Les deux groupes travaillent déjà ensembles sur d’autres points, et ce nouveau partenariat ne ferait que renforcer leur relation, et donner à JLR de nouveaux moyens pour atteindre ses objectifs tout en réduisant les coûts.

MG EXE181

La voiture à records

C’est lors du Salon Automobile de Pékin que la marque MG a décidé de présenter son concept de supercar électrique absolument dantesque. L’auto est une monoplace avec siège central, très basse et avec un Cx de 0,181 (d’où le nom du concept), l’un des meilleurs au monde. Avec les prouesses en tête, MG annonce un 0 à 100 km/h en 1,9 secondes à peine. Avec des promesses réalises, MG vise un record de vitesse. Mais encore faut-il que SAIC Group, les propriétaires chinois de MG décident d’aller au-delà de la simple annonce, et que l’auto vienne se frotter aux Hyper SSR, Rimac Nevera et autres Tesla Roadster.

Hyper SSR par GAC

Une première européenne

Cela n’est une info pour personne : les constructeurs chinois ont de grandes ambitions pour l’Europe et cherchent à dominer le marché de l’électrique sur le Vieux Continent. Le groupe chinois GAC profite ainsi du salon Furoisalone de Milan pour présenter sa supercar électrique Hyper SSR (Super Sport Race). L’auto reste un concept, qui prévoit une puissance de 1200 chevaux, un 0 à 100 km/h en 1,0 secondes et un prix de 180,000 euros défiant toute concurrence pour un véhicule avec ce genre de performance. Reste à voir si une commercialisation est réaliste.

Polestar BST

D’autres modèles arrivent

Le constructeur Polestar s’est également laissé tenter par des déclinaisons encore plus radicales et sportives, baptisées BST (et limitées à une centaine d’exemplaires. L’idée est née du PDG Thomas Ingenlath qui souhaitait des véhicules encore plus aboutis avec la Polestar 2. Alors qu’il n’y avait aucune modification de la puissance, les versions BST possédaient une mécanique légèrement différente : ressorts plus rigides, suspension plus basse, pneus plus adhérents, amortisseurs spécifiques etc. De toutes évidences, Polestar souhaite renouveler l’expérience pour ses futurs modèles en cours de développement (Polestar 5 et Polestar 6, par ex).

La Formule E évolue

De nouvelles monoplaces

Penchant électrique de la division reine du sport automobile, la Formule E se doit également d’être à la pointe de la technologie et du progrès. Ainsi, les monoplaces de Formule E évoluent avec une nouvelle base technique (Gen3 Evo) qui fera ses premiers pas lors du début de la 11ème édition du championnat. Ces Formule E embarquent une transmission intégrale qui les rend 30% plus rapides que les F1 actuelles, un nouveau système de récupération d’énergie, de nouveaux pneus offrant davantage d’adhérence. En somme, elles proposent une expérience de conduite supérieure.

Lotus Evija X de série

Un record de vitesse

Le constructeur anglais vient de battre un record de vitesse assez spécifique sur la boucle allemande du Nürburgring, celui de la voiture la plus rapide avec un châssis de série. En d’autres termes, il s’agit d’un véhicule qui n’a ni été construit ni modifié pour l’occasion, mais qui se destine à rejoindre le garage d’un client. La supercar électrique anglaise (qui reste toutefois réservée pour la piste) n’a eu besoin que de 6 minutes et 24 secondes pour boucler un tour, malgré une vitesse maximale limitée à 350 km/h.

Alpine Alpenglow

Renault y croit

Le prototype de la voiture de course à hydrogène a été présenté au public dans une version roulante lors du WEC à Spa-Francorchamps. Son design extérieur extrême est sans ambiguïté tourné vers la course automobile, tandis que sa mécanique propose une alternative au 100% électrique en laquelle Renault semble croire. En effet, Alpine pense que l’hydrogène est une solution davantage adaptée à l’endurance et a pour ligne de mire les 24 Heures du Mans 2027 ! Le 4 cylindres turbo de l’Alpine Alpenglow fonctionne avec du dihydrogène sous forme gazeuse injecté dans les cylindres.

Ford revisite sa stratégie

Le tout-électrique attendra

Il y a quelques années, Ford avait élaboré un plan stratégique prévoyant de vendre en Europe exclusivement des véhicules électrique dès 2030. Le constructeur américain revisite sa stratégie initiale face aux difficultés conjoncturelles et à la réponse des consommateurs. Autant les investissements colossaux portent leurs fruits, autant la demande de véhicules électriques en Europe ne semble pas correspondre aux attentes de Ford. En ce sens, la marque préfère temporiser adapter et en fin de compte retarder sa transition énergétique, afin d’offrir à ses clients ce qu’ils souhaitent conduire. En d’autres termes, les Ford thermiques ont un temps de sursis en Europe.

Tesla dans la tourmente ?

Démissions et effectifs supprimés

Le constructeur automobile américain ne cesse de faire parler de lui tant il se passe de choses au sein de son entreprise. Récemment, Tesla connaît quelques difficultés (cours de l’action et volume de vente en baisse, notamment). De plus, des cadres importants ont démissionné, dont certains après des dizaines d’années de service (comme Drew Baglino ou encore Rohan Patel, Vice-Président chargé entre autres du développement commercial). Afin de réduire les coûts et augmenter la productivité, Tesla envisage également de licencier environ 10% de ses effectifs au niveau mondial. Une décision difficile qui met en exergue la concurrence féroce que se livrent les constructeurs sur le segment électrique.

Jaguar prépare une sportive

Electrique et onéreuse

La stratégie de Jaguar était risquée : grâce à de lourds investissements, miser sur le tout-électrique, en sortant très peu de nouveaux modèles ces dernières années. Il semblerait que le tout 1er modèle de l’ère électrique reposant sur la nouvelle plateforme JEP (Jaguar Electrified Platform”) approche : une GT à vocation sportive. Certains médias évoquent un prix dépassant 100,000 euros. Pas de quoi effrayer les habitués de la marque, qui envisage toutefois de monter en gamme grâce à l’électrification et ce nouveau départ.