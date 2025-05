La nouvelle Volvo ES90 vient enrichir la gamme tout-électrique de la marque suédoise, avec la toute première berline zéro-émission de son histoire. Avec une architecture 800V, la Volvo ES90 promet une recharge éclair. Lorsque l’élégance suédoise se lie avec l’électrique, le cocktail est un véhicule dégageant une sérénité apaisante. L’auto est disponible à partir de 75,900 euros (version SingleMotor). Avec 5 mètres de longueur, cette berline est entièrement dans les normes (si ce n’est son gigantesque empattement 3,1 mètres). Pourtant, elle offre une position surélevée étonnante, se rapprochant davantage du SUV.

Quoiqu’il en soit, une chose est sûre : cette Volvo ES90 possède des lignes épurées et lisses, sans aucune protubérance ou élément extérieur qui viendrait casser la pureté du dessin et le passage de l’air. La face avant sans calandre est entièrement fermée, si ce n’est pour les prises d’air sur la partie inférieure. Les ingénieurs suédois ont réussi à faire baisser le Cx (coefficient de traînée aérodynamique) pour atteindre 0,25, soit la Volvo la plus aérodynamique de tous les temps, ayant l’air comme allié. L’arrière possède des optiques en deux parties, probablement de quoi mettre en valeur le hayon.

L’habitacle est fidèle à la tradition de l’élégance suédoise : épuré et moderne. On retrouve le grand écran tactile de 14 pouces au centre de la planche de bord, qui permet de contrôler l’entièreté des fonctionnalités du véhicule. Son système d’info-divertissement dernier cri intègre de nombreuses assistances, dont les services Google, la technologie 5G ou encore de très nombreux systèmes de sécurité renforçant votre sérénité. Seul bémol : la capacité de chargement de 446 L qui n’est pas extraordinaire. Volvo annonce une autonomie conséquente : 700 km avec une seule charge (qui semble même être conservée nonobstant le type de motorisation).

Sous le capot, Volvo propose plusieurs types de motorisation (avec un ou deux moteurs électriques). La version la plus puissante (TwinMotor Performance) possède un moteur électrique par essieu et développe une puissance cumulée de 680 chevaux. Autant vous dire que les performances sont alors plus que correctes, malgré la vitesse de pointe bridée à 180 km/h!