Ne voyez pas en ce petit concept une auto mignonne puisque le Volkswagen ID.Every1 préfigure la future ID.1 prévue pour 2027 (qui sera une traction !), chargée de redynamiser la marque et de proposer la tant-attendue voiture électrique démocratique. Ce concept marque le grand retour de la petite citadine pour tous, 100% électrique et abordable. En effet, Volkswagen vise pour objectif un prix situé autour des 20,000 euros, avec une auto fabriquée en Europe et pour l’Europe. C’est également le lancement de la gamme “Electric Urban Car Family”, chargée de redynamiser la gamme ID.

Volkswagen compte rassurer sa clientèle avec ce concept : aucun compromis ne sera fait aux dépens des clients quand bien même il s’agira d’un modèle d’entrée de gamme. Basé sur la nouvelle plateforme MEBrevo (le moteur passe sur l’essieu avant), le design se veut pragmatique et épuré, avec un gabarit adapté à la ville (3,88 mètres de long) et des porte-à-faux très courts. La face avant est plutôt jolie, avec cette sobre mais élégante barre transversale reliant les phares. L’arrière reprend la philosophie de la face avant et l’on remarque le toit creusé au centre intégrant un troisième feu stop. Le concept est curieusement équipé d’un système de freinage par disques. Ce concept innovant est lui-même héritier indirect et officieux du concept Volkswagen e-Up!

Pour commencer, il faut noter qu’il s’agit d’un intérieur épuré assez simple et modulable, dénué de tout élément superflu (seul l’unique écran tactile est un petit luxe). Toutefois, il faut préciser que le concept Volkswagen ID.Every1 ne possède pas d’intérieur définitif, preuve que tout peut encore évoluer (probablement dans le sens du consommateur). Dans l’habitacle, la marque allemande veut un véhicule éco-responsable. Le concept ID.Every1 utilise des matériaux recyclés et de qualité, qui sont agréables au toucher. Je vous ai parlé de modularité puisque l’intérieur vous permet de rabattre les sièges de plusieurs façons, tandis que la console centrale peut coulisser jusqu’aux places arrière.

La batterie sera située sous le plancher, mais les ingénieurs de Volkswagen n’ont pas donné davantage d’informations techniques à ce sujet. Mis à part l’emplacement, nous ne connaissons ni la capacité de la batterie, les temps de recharge etc. En revanche, il s’agira de batteries utilisant la technologie LFP (abordable et économique) afin de réduire les coûts.