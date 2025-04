Il s’agit probablement du break le plus connu de tous les temps, quand bien même la concurrence des frères d’armes allemands se renforce (M5 Touring et Classe E Break, notamment). L’Audi A6 Avant de dernière génération (nom de code C9) vient d’être dévoilée par la marque d’Ingolstadt dans une version thermique, contre toute attente. Preuve s’il en faut que les revirements de la marque aux anneaux du fait des remous de l’électrique ne sont pas anodins. Au programme nous avons une hybridation totale. L’auto est disponible à partir du mois de mai 2025 à partir de 70,550 euros.

La nouvelle A6 Avant repose sur une nouvelle plateforme PPC, qui l’allonge de six centimètres pour presque atteindre les 5 mètres de longueur (à 1 cm près). Ce break iconique ne perd pas de sa superbe et conserve globalement sa silhouette élégante. On le reconnaît à sa nouvelle calandre Singleframe réinventée, beaucoup plus large et intégrant de nouvelles prises d’air argentées. Aussi, les ingénieurs Audi ont grandement amélioré le cX du véhicule avec l’utilisation de poignées affleurantes. De série, les finitions sont en aluminium brossé, mais optez pour la finition S-Line si vous préférez le noir brillant satiné. Les feux arrière sont soulignés par un bandeau lumineux très élégant.

L’habitacle reste dans l’ADN Audi, avec un confort sobre et élégant et une planche de bord identique à celle de l’Audi A5. Spacieuse, elle pâtit tout de même par la présence d’une colonne centrale à l’arrière et d’une capacité de chargement moindre par rapport à la précédente génération (466 litres). L’intérieur est résolument centré sur le conducteur. Si vous souhaitez personnaliser la signature lumineuse avant et arrière de votre A6 Avant, vous pouvez le faire via le nouveau système d’info-divertissement Audi MMI. L’auto reste friande d’assistances et propose notamment un stationnement semi-autonome.

L’hybridation arrive en force sous le capot puisque tous les modèles proposés possèdent une technologie hybride (avec de l’hybride rechargeable qui arrivera bientôt). Pour l’heure, seul le bloc diesel micro-hybride 48V est disponible sur le marché français. En plus de nombreuses évolutions techniques (suspensions renforcées, carrossage de l’essieu augmenté... etc), la nouvelle Audi A6 Avant possède une direction progressive de série, qui se veut plus précise. Sur demande, le bloc diesel hybride peut être associé à la transmission intégrale Quattro.