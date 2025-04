La troisième génération de la Mercedes-Benz CLA bouscule les codes de la marque à l’étoile. L’auto est disponible en version 100% électrique en premier lieu, mais une version essence hybride 48V devrait bientôt suivre. C’était également le moment opportun pour Mercedes-Benz de teaser le futur CLA Shooting Brake et deux SUV (remplaçant les GLA et GLB). La nouvelle CLA marque une véritable montée en standing offrant une transmission à deux rapports (nette amélioration de l’efficience) et le freinage “by wire” (sans connexion physique). Impressionnant pour un modèle pourtant dédié à l’entrée de gamme. L’auto sera disponible dès juin 2025 à des prix pour l’heure inconnus.

Comme bien souvent, la nouvelle CLA possède des dimensions en augmentation par rapport à la précédente génération tout en conservant une silhouette de coupé : l’auto repose sur la plateforme MMA 800V de la marque à l’étoile et elle est plus longue, plus haute et plus large. De face, cette CLA est résolument élégante avec ses nouveaux phares intégrant l’étoile Mercedes en son centre (optionnel) et une calandre rétroéclairée de toute beauté avec plus d’une centaine d’étoiles (sur la version 100% électrique). La face arrière voit apparaître un bandeau lumineux entre les feux, comme sur les modèles EQ. Les poignées de porte sont affleurantes afin d’aider le coefficient de pénétration dans l’air.

La véritable révolution technologique se joue dans l’habitacle, qui intègre la toute dernière itération de l’immense dalle aux multiples écrans intégrant le système MB.OS avec plusieurs intelligences artificielles (ChatGPT4, Google AI et Gemini de Microsoft). Ainsi équipée, vous aurez une pléthore d’assistances à la conduite et un véritable assistant à votre disposition, qui apprendra de vous pour mieux vous satisfaire. Nous ne vous parlerons même pas de confort ou d’habitabilité, tant la marque à l’étoile est une valeur sûre en ces domaines et ne vous décevra pas (quand bien même elle reste victime de sa silhouette “coupé”, offrant un peu moins d’espace qu’espéré).

La nouvelle Mercedes-Benz CLA propose deux types de batteries : 58 kWh (technologie LFP) et 85 kWh (technologie NMC). Cette dernière permet une autonomie allant jusqu’à 792 km en cycle WLTP, un véritable record en la matière qui place l’étoile à la première place par rapport à la concurrence. Dans sa version la plus puissante, la CLA possède un bloc avec deux moteurs électriques (un sur chaque essieu) développant la puissance cumulée de 381 chevaux. La transmission est bien évidemment intégrale, tandis qu’il ne lui faut que 4,9 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h.