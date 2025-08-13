Genesis arrive en France

En tout-électrique

L’année 2026 marquera la grande arrivée de la marque Genesis en France avec une gamme de trois modèles 100% électriques, avec une philosophie basée sur le design et la performance. Genesis vous proposera un SUV de luxe (GV30), un SUV grande taille (GV70) ainsi que le porte-étendard de la marque, la luxueuse berline G80. La marque premium coréenne est déjà présente dans plusieurs pays européens depuis 2021, mais fait ses débuts officiels en France marquant ainsi une étape décisive dans la stratégie européenne de Genesis.

TL;DR Nouvelles du monde automobile : Genesis arrive en France en 2026 avec 3 SUV/berlines électriques.

Alpine développe une supercar hybride de plus de 1000 ch.

Porsche bat des records avec la Taycan Turbo GT.

Ferrari retarde son VE à 2028 faute de demande.

Xiaomi bat un record au Nürburgring avec un prototype.

Lamborghini retarde l'Urus électrique.

Bentley dévoile un concept électrique atypique.

Volkswagen accélère l'arri

Alpine veut sa supercar

Hybride et surpuissante

Un des projets qui tenait le plus à cœur Luca de Meo avant son départ de chez Renault concernait le développement d’une véritable supercar routière chez Alpine, capable de rivaliser avec les grandes italiennes de son époque. Cette future voiture devrait dépasser les 1000 chevaux cumulés grâce à trois moteurs électriques et un V6 thermique, tout en roulant avec du carburant synthétique et en restant sous la barre des 1600 kg. La marque possède l’histoire mais également la technique grâce à son savoir-faire en Formule 1 et en endurance pour rendre ce projet possible.

La Taycan continue ses records

Record à Atlanta

Il semblerait que les véhicules électriques sportifs cherchent à prouver quelque chose à travers les nombreux records battus à tire-larigot. Pourtant, il n’y a aucun doute : un VE est diablement performant. Nous en voulons pour preuve la dernière Porsche Taycan Turbo GT de 1092 chevaux (équipée du pack Weissach) qui a battu le record du tour sur le circuit de Road Atlanta. Après le Nürburgring ou encore Interlagos, Porsche semble vouloir battre les records sur tous les circuits du monde.

Ferrari reporte son EV

La demande inexistante

Tandis que de très nombreux constructeurs revoient leur stratégie tout-électrique, la marque italienne fait face à une toute autre problématique. Selon des analyses de marché, Ferrari estime qu’il n’y a presque aucun intérêt de la part de sa clientèle pour une sportive électrique, un constat déjà partagé par Mate Rimac. La technologie semble être prête et opérationnelle, mais la demande ne suit pas. C’est pourquoi Ferrari a décidé de repousser l’arrivée de son premier véhicule 100% électrique à 2028 au lieu de 2026, afin de laisser plus de temps à ses clients et au contexte pour évoluer.

La Xiaomi à l’assaut du Ring

Records électrifiés

Une version prototype de la Xiaomi SU7 Ultra (avec cage et développant 1550 chevaux) vient de battre un sacré record sur le Nürburgring : six minutes 22 secondes au tour. En d’autres mots, elle bat à plate couture toute voiture de série ayant tenté le Ring (thermique et électriques confondues). Certes, il s’agit d’un prototype qui se place au TOP4 des temps absolus sur ce circuit (après la Porsche 919 EVO ou encore la Volkswagen ID.R), mais cela laisse songeur quant aux myriades de possibilités des véhicules électriques chinois.

L’Urus électrique retardé

Une tendance ?

Alors même que Ferrari retarde son premier véhicule électrique faute d’intérêt, son grand rival Lamborghini fait de même avec la version électrique du SUV Urus. L’horizon 2030 voire 2035 est même évoqué, preuve qu’il se passe vraiment quelque chose dans le monde de l’électrique sportive. L’Urus continuera donc à avoir un moteur à combustion pendant encore quelques années, tandis qu’une version hybride rechargeable devrait quant à elle remplacer les projets électriques initialement prévus.

Bentley EXP 15

Un avenir électrifié

Le constructeur anglais vient de dévoiler le concept EXP-15 qui nous donne un aperçu de ce que pourrait être son futur électrifié. Ce concept préfigure l’arrivée du premier véhicule 100% électrique de Bentley, avec une carrosserie atypique. En effet, cette berline haute au capot long et au profil de coupé (avec hayon à l’arrière) possède 2 portes côté gauche et une seule à droite, pour le conducteur. L’auto possède une sublime calandre purement décorative. Difficile de déterminer à quel segment ce concept appartient, tant il semble emprunter à tous les modèles existants de la marque.

Volkswagen vise le solide

Délais réduits avec Quantum Scape

Pour l’heure, les batteries LFP sont les plus utilisées. Mais la technologie des batteries solides est sans conteste l’avenir, et la recherche avance à grandes enjambées. Grâce à son partenaire Quantum Scape qui a réussi à intégrer sa technologie Cobra sur ses lignes de production, les détails pour l’arrivée à grande échelle des batteries solides du groupe Volkswagen ont été grandement réduits. En effet, en tant que partenaire stratégique, Volkswagen pourra utiliser les mêmes méthodes de production.

BYD vs TESLA

Une guerre ouverte

Dans le microcosme des véhicules électriques, les constructeurs chinois sont de plus en plus présents et importants, devenant également le premier marché mondial pour les VE. Pourtant, Tesla fait de la résistance. Quand bien même le géant BYD vend plus de véhicules électriques que tous ses concurrents, Tesla compris, il semblerait que le géant américain bénéficie encore d’une meilleure image de marque. En effet, Tesla est plus éco-responsable dans le processus de fabrication et propose de meilleures autonomies sur ses véhicules. Autant d’éléments qui permettent à Tesla de jouer des coudes face à la suprématie chinoise.

Slate en difficulté

Des débuts difficiles

Nous vous parlions de la société américaine Slate, soutenue par Amazon, qui ambitionnait de commercialiser un pick-up électrique bon marché (environ 20,000 dollars). Les débuts étaient prometteurs, mais c’était sans compter les aléas de la politique intérieure américaine avec Donald Trump à sa tête. Slate a augmenté le prix de son pick-up de 5,000 dollars (soit ¼ tout de même), probablement dû à l’arrêt de plusieurs aides fédérales à l’achat. Reste à voir si Slate réussira à s’en sortir...