Les news... Dubaï à l'épreuve de l'eau, Nouveau V12 pour Aston Martin, Hommage à Senna.

DubaÏ à l’épreuve de l’eau

Supercars face aux inondations

L’émirat de Dubaï a récemment connu de fortes pluies ayant entraîné d’importantes inondations, un phénomène particulièrement rare dans ce pays du golfe. Alors que la plupart des véhicules sont immobilisés dans ce genre de situation, certains propriétaires téméraires n’ont pas hésité à prendre le volant de leur véhicule soit par courage soit tout simplement pour sortir de là. Comme une Porsche Taycan roulant sous 1 mètre d’eau, ou encore une Pagani Utopia à 2,5 millions d’euros, aperçue en train de braver les rues inondées, mettant son moteur à combustion en danger.

Ford Mustang California Special

Happy 60th birthday !

Le constructeur américain a lancé une édition spéciale de sa Ford Mustang (sur le cabriolet ou le coupé), réservée au marché européen et célébrant les 60 ans du fougueux étalon américain. Née le 17 avril 1964, cette édition spéciale de la muscle car a été lancée en avril dernier, proposant huit options de couleur avec les bandes bleues ‘Rave Blue’, une couleur reprise sur les jantes 19 pouces. L’intérieur intègre une inédite sellerie en cuir bleu et des éléments de personnalisation spécifiques. Seul le V8 5,0 de 450 chevaux sera proposé pour un prix qui reste inconnu.

Abarth 1300 OT

Vestige d’un autre monde

Alors que le préparateur italien Abarth ne propose désormais que des véhicules électriques à la vente (500e et 600e), un véhicule étrange équipé d’un moteur essence a été présenté. Cette Abarth Classiche 1300 OT (hommage au modèle éponyme du passé) fête les 75 ans du préparateur italien. L’auto limitée à cinq exemplaires est basée sur une Alfa Romeo 4C et embarque un 4 cylindres 1,7 L turbo et embarque le fameux périscope distinctif de la version de 1965. Son prix n’a pas été dévoilé, mais ce vestige d’un autre monde en édition ultra-limitée devrait atteindre des sommets.

Nouveau V12 pour Aston Martin

Réservé aux modèles haut-de-gamme

Le constructeur anglais, qui fait face à certaines difficultés économiques, vient paradoxalement de dévoiler un nouveau V12 atmosphérique, aux antipodes de la tendance actuelle tendant vers l’électrification. Dans le respect de la tradition des modèles haut-de-gamme de la marque, ce 12 cylindres en V biturbo développe 835 chevaux pour un couple maximal de 1000 Nm. Entièrement fait à la main, ce nouveau V12 sera au centre d’une disruption dynamique souhaitée par Aston Martin, et équipera un nouveau modèle probablement exclusif en cours d’année.

Adrian Newey quitte RedBull

Quel avenir ?

Le génialissime Adrian Newey, considéré par ses pairs comme un des meilleurs ingénieurs automobile au monde, a décidé de quitter l’écurie Red Bull F1 à la fin de la saison. Après une carrière chargée de victoires et de trophées, développant sans cesse des monoplaces faites pour gagner, l’anglais envisage de nouveaux défis et projets. Il se murmure que toutes les autres écuries sont en concurrence afin de le récupérer (notamment Aston Martin et Ferrari). Quoiqu’il en soit, le départ d’Adrian Newey n’aura aucun impact sur la future supercar RedBull ou les activités actuelles dans lesquelles il reste impliqué.

La Ferrari Enzo chouchoutée

Elle aura de nouveaux pneus

Les supercars Ferrari ont toujours fait parler d’elles. La Ferrari Enzo, sortie en 2002, était un condensé de technologie à l’époque et a conquis toute une génération par sa silhouette magique. Dans le cadre du programme “Collezione” de Pirellie dédié aux voitures anciennes, la société annonce avoir développé avec Ferrari de nouveaux pneus pour la Ferrari Enzo, utilisant des composés modernes mais avec des tailles et apparence identiques. Une technique qui avait déjà été testée et approuvée sur les autres supercars de la marque (F40, F50 etc). Le prix sans doute élevé ne devrait pas pour autant effrayer les 399 propriétaires de la supercar de Maranello.

Jaguar TWR Supercat

Une Jaguar survitaminée

Le préparateur anglais TWR Performance (Tom Walkinshaw Racing) nous propose un projet néo-retro particulièrement appétissant limité à 88 exemplaires (en hommage à la victoire de TWR au Mans en 1988). Voici la TWR Supercar, sur base de Jaguar XJS de 1975 avec un look particulièrement agressif, rempli d’appendices aérodynamiques, entrées d’air et autres folies, le tout reposant sur une carrosserie en fibre de carbone. L’auto possède un long capot abritant un tonitruant V12 compressé de 600 chevaux, mû par une boîte manuelle à 6 rapports.

Morgan Midsummer

Un bijou de carrossier

Le constructeur anglais s’est allié à Pininfarina pour un projet de véhicule spécial, répondant à plusieurs exigences : barchetta légère fabriquée à la main avec un six cylindres. Limitée à 50 exemplaires (tous ayant déjà trouvé preneur pour un prix inférieur à 200,000 euros), la Morgan Midsummer répond à ce cahier des charges avec ses petites vitres aérodynamiques en guise de pare-brise. Ses roues remplies façon néo-rétro sont une ode à l’aérodynamisme. Développant 335 chevaux, l’auto fera ses débuts lors du Goodwood Festival of Speed.

Lamborghini incertains sur l’électrification

La fibre thermique

Alors que l’électrification du paysage automobile se poursuit sur les véhicules généralistes, il y a un segment qui fait de la résistance, celui des supercars. Certes, il existe des supercars électriques dépassant allègrement les 1000 chevaux avec des performances dantesques. Mais selon le PDG de Lamborghini, ces supercars électriques ne se vendent pas ou peu. Le marché n’est pas encore prêt pour les accueillir, les jugeant peu attractives et moins excitantes que leurs cousines thermiques. En d’autres termes, la fibre thermique de Lamborghini est ancrée dans son ADN, et son passage au tout-électrique n’est pas acquis.

Hommage à Senna

Une livrée McLaren inédite

Lors du GP de Formule 1 de Monaco, McLaren en a profité pour rendre hommage au légendaire pilote brésilien Ayrton Senna avec deux livrées inédites (un tracé qui rimait avec victoire pour Senna). La première habille la monoplace tandis que la deuxième, plus colorée, une McLaren Senna baptisée “Senna Sempre”. La livrée jaune, bleue et verte évoque le drapeau brésilien, avec la signature du pilote ici et là et quelques détails intéressants. En revanche, l’auto fait partie du patrimoine de McLaren et n’est donc pas à vendre.