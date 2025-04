AUDI

Le dur choix du thermique

Audi et sa maison mère Volkswagen se trouvent dans une situation délicate, avec un volume de vente en baisse et un désintérêt de sa clientèle pour ses véhicules électriques (jusqu’à -8% pour Audi). Par conséquent les plans vont évoluer et Audi abandonne l’idée du tout-électrique pour devenir flexible sur le sujet. En effet, il se murmure que certains de ses modèles initialement pensés comme des zéro-émissions pourraient accueillir des motorisations thermiques, ou qu’inversement les modèles thermiques subiraient un restylage pour ressembler à des VE de la marque et prolonger le cycle de vie. Le tout alors même que la pression normative ne cesse de croître.

Objectif haut-de-gamme

Entraîné dans la tourmente du groupe Volkswagen, Audi se doit de s’adapter et changer sa stratégie. Le constructeur d’Ingolstadt semble avoir trouvé la parade : vendre moins, mais plus cher avec une augmentation significative des prix. Audi devra donc abandonner certains modèles d’entrée de gamme et réussir à créer le désir. Et il y a du travail, puisque même le vaisseau amiral A8 pâtit durement de la concurrence de Mercedes et son indétrônable classe S. La métamorphose en constructeur de luxe très haut-de-gamme permettra à Audi de se concentrer sur la qualité et non plus sur la quantité.

BMW

La M3, thermique jusqu’à la mort

Le constructeur bavarois va faire le bonheur des fans de la M3 puisqu’il s’engage à conserver ses blocs thermiques à grosse cylindrée aussi longtemps que la réglementation le permettra. Ceci est une très bonne nouvelle pour la M3, qui devrait conserver le bloc six cylindres en ligne thermique jusqu’à la mort. Ce n’est pas à dire qu’il n’y aura pas une hybridation légère ou encore, quitte à ce que la cohabitation avec une M3 électrique se fasse. De toute évidence, BMW ne se ferme aucune porte, et c’est une bonne nouvelle.

La plus chère M4 de l’histoire

Les marques ne tarissent jamais d’occasions pour nous concocter des éditions spéciales, et cette BMW M4 CS VR46 en est le parfait exemple avec ses 92 exemplaires. L’auto célèbre le 46ème anniversaire du pilote officiel de BMW Motorsport Valentino Rossi. L’auto est disponible en deux coloris mats uniques qui détonnent avec le jaune des étriers, sans oublier le fameux 46 sur les côtés, nombre emblématique de l’italien. Avec un prix de base de 148,000 euros, il s’agit de la M4 la plus chère de l’histoire, qui vous donne également l’opportunité de rencontrer “The Doctor”, Valentino Rossi, en personne.

MERCEDES

Vers une fusion des styles

Cette info est probablement à mettre en lien avec les difficultés actuelles de l’électrique, où les constructeurs envisagent de limiter l’impact de la baisse des ventes des VE. Pourtant, l’idée ne date pas d’hier (avec l’abandon de la nomenclature EQ), mais c’est désormais acté. Mercedes-Benz a décidé d’opérer une fusion des styles pour ses modèles au sein de la gamme, qui jusqu’alors différenciait les thermiques des électriques EQ avec un langage esthétique propre. Désormais, chaque type de motorisation exploitera ses atouts respectifs tout en unifiant leur design.

Le mini Classe G arrive

Il s’agit d’un vieux serpent de mer chez Mercedes-Benz, qui chaque jour devient de plus en plus réel : l’arrivée d’un mini Classe G. Quand bien même la marque à l’étoile reste discrète, elle assure qu’un petit Classe G est en préparation. Mais Mercedes-Benz prend à juste titre son temps pour ne pas faire d’erreurs : l’héritage du Gelandewagen est fort, et il ne s’agirait pas de décevoir une clientèle exigeante. Une chose est sûre, la famille Classe G va s’élargir, mais nul ne sait s’il s’agira d’une version thermique ou électrique.