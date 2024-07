Les news... Bugatti “55 1 of 1” , Leclerc règne à Monaco, Lamborghini visée depuis un hélicoptère.

La 911 boité méca n’est pas morte

Une spécificité Porsche

Certes, la grande majorité des Porsche 911 modernes sont équipées d’une boîte automatique et la nouvelle 911 hybride va également en ce sens. Pourtant, la boîte mécanique n’est pas une chose du passé pour le constructeur allemand. En effet, Porsche sait que lorsque le choix leur est proposé, ses clients sont adeptes de la boîte manuelle (40% environ) et notamment sur les modèles les plus engageants. Aucun sens pour Porsche d’y mettre fin, alors même que la boîte automatique est démocratisée et prend de plus en plus de place dans le paysage automobile. Porsche fait exception !

Bugatti “55 1 of 1”

Un hommage à Jean Bugatti

Le constructeur français n’est pas étranger aux éditions spéciales, et sa division “Bugatti Sur Mesure” était donc en mesure d’aborder ce nouveau projet sans difficultés. Voici la Bugatti “55 1 of 1”, une édition unique sur base de Chiron Super Sport rendant hommage à la Bugatti Type 55 noire et jaune de Jean Bugatti, avec ce thème se poursuivant dans l’habitacle, agrémenté de nombreuses plaques et autres inscriptions. La type 55 des années 30 est un des premiers modèles Bugatti à arborer une carrosserie bicolore, qui deviendra iconique au point de devenir une marque de fabrique de Bugatti.

Toyota croit au thermique

Jusqu’à l’interdiciton

Le constructeur japonais a entamé sa transition vers l’électrique sans problème particulier. En revanche, Toyota estime que l’électrique en matière de véhicules sportifs n’a pas beaucoup de sens. En effet, à travers sa division sportive Gazoo Racing, Toyota continue d’investir dans les moteurs à combustion interne et a fermement l’intention de persévérer jusqu’à ce que cela ne soit plus possible (interdiction, par exemple). Ceci dit, Gazoo Racing ne se refuse pas le droit de développer des modèles électriques, parallèlement à ses autres domaines de recherche (hydrogène, carburants synthétiques etc...).

Leclerc règne à Monaco

Une victoire tant attendue

Ce qui devait arriver arriva. Le pilote de Formule 1 monégasque Charles Leclerc a enfin remporté “son” Grand Prix ! Après des essais tonitruants et un début de course chaotique, la monoplace Ferrari était la première à franchir la ligne d’arrivée, sous le regard ému et fier du Prince Albert de Monaco. D’aucuns diront que la course était fade (presque aucun dépassement tout au long de la course), mais cette victoire était symbolique, à la fois pour Ferrari et pour Leclerc. Ce dernier a d’ailleurs plongé dans la baie de Monaco avec sa combi après y avoir poussé son directeur d’écurie Fred Vasseur. Bravo, Charles !

Le Salon de Genève disparaît

La fin du GIMS

Depuis la crise sanitaire du coronavirus en 2020, qui avait entraîné l’annulation du Salon de Genève (GIMS), l’évènement n’a jamais réussi à se remettre sur pieds. Les constructeurs automobiles ne souhaitant plus s’y rendre, l’évènement n’était pas une grande réussite pour son édition de 2024. C’est pourquoi les organisateurs ont décidé de dissoudre le comité d’organisation et de faire disparaître l’évènement à tout jamais. Un coup de tonnerre pour le Salon qui existe depuis 1905 ! Toutefois, le GIMS Qatar reste inaffecté et est bel et bien maintenu.

Ferrari domine le Mans

Nouveau sacre rouge

La force du cheval cabré en endurance est sans pareil, puisque Ferrari vient de conserver son titre aux 24 Heures du Mans, après son grand retour l’année dernière. Cette année, c’est la Ferrari numéro 50 des pilotes Nielsen, Molina et Fuoco qui l’a remporté lors d’une édition dantesque pleine de rebondissements. Une prouesse d’autant plus impressionnante que le plateau était très compétitif et exhaustif (Porsche, Toyota, Cadillac, Lamborghini...). De quoi réjouir tous les fans de la marque italienne. Après la victoire de Leclerc à Monaco, le mois dernier a été très prolifique chez Ferrari !

Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Prête pour le rallye

Le constructeur Lancia a récemment dévoilé une variante de son Ypsilon qui devrait ravir les fans tout en rendant hommage à l’histoire de la marque. Sur base de la toute dernière Ypsilon, Lancia dévoile la Rally 4 HF avec sa livrée historique aux bandes bleues et rouges, destinée à concourir dans la division Rallye 4, réservée à de jeunes pilotes. Sous le capot, nous avons un moteur 3 cylindres 1,2 L développant 212 chevaux, suffisant pour que les jeunes pilotes se fassent la main et renouent avec la tradition Lancia dans la discipline reine du rallye ?

Alfa Romeo victorieux à la Villa d’Este

La 8C 2300 à l’honneur

Parmi les événements automobiles mondiaux, le concours d’élégance de la Villa d’Este sur les berges du lac de Côme fait partie des plus prestigieux. De tous les véhicules de collection exceptionnels exposés cette année, c’est une Alfa Romeo 8C 2300 de 1932 qui a remporté la palme aux yeux du jury. L’auto au 8 cylindres et au long capot a été recarrossée par le français Figoni et fait partie d’un des dix cabriolets de ce genre au monde. C’était également l’occasion d’apercevoir une sublime McLaren F1 de 1995 ou encore la plus récente Alfa Romeo 33 Stradale.

Ferrari abandonne sa navigation

Place aux GPS des téléphones

De nos jours, la grande majorité des propriétaires (pas que des Ferrari d’ailleurs) utilisent une application de navigation directement à partir de leur téléphone. Qu’il s’agisse de Apple CarPlay ou AndroidAuto ou encore de Waze, ces systèmes ont pris le dessus en matière de navigation. C’est pourquoi Ferrari a décidé d’arrêter son propre système de navigation qui était devenu dépassé, laissant directement aux propriétaires le choix de la navigation. Ces fonctionnalités font désormais partie intégrante de la vie de l’automobiliste moderne, et Ferrari semble l’avoir compris.

Lamborghini visée depuis un hélicoptère

Un YouTubeur risque la prison

Les Etats-Unis sont le pays de la démesure et des folies. Le Youtuber Alex Choi n’est pas étranger à ce monde où il faut sans cesse se démarquer. Sa dernière folie : tirer des feux d’artifice sur sa Lamborghini Huracan depuis un hélicoptère, à la tombée du jour ! Une scène qui n’a pas trop plu aux forces de police, lui reprochant d’utiliser un dispositif incendiaire sur un engine volant : un acte passible de 10 ans de prison ! Le jeune américain, habitué de ce genre de cascades, ne sortira probablement pas indemne de cette dernière affaire.