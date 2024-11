Les news... Alonso reçoit sa Valkyrie, Le projet fou de Zuckerberg, Une supercar avec un flat-six !

La boîte manuelle trône chez les supercars

Jusqu’à 70% des Utopia

Alors que nous vivons dans une ère où les boîtes manuelles sont peu à peu remplacées par les boîtes automatiques, considérées beaucoup plus pratiques et efficaces, certains types de véhicules font de la résistance avec des clients qui recherchent avant tout l’engagement d’une boîte manuelle. Pagani Automobili vient d’ailleurs d’annoncer que près de 70% des Utopia commandées (le dernier modèle de la marque italienne) jusqu’à présent possédaient une boîte manuelle. Preuve que dans le royaume des supercars, la boîte manuelle fera toujours l’unanimité et ce quand bien même elle est proposée en option.

Alonso reçoit sa Valkyrie

Merci Aston Martin !

Lorsque l’on est pilote de Formule 1, cela vient avec quelques avantages. Par exemple, vous pouvez vous faire offrir les tous derniers véhicules de la marque. Le pilote espagnol Fernando Alonso vient d’ailleurs de recevoir son Aston Martin Valkyrie il y a peu, dans les rues de Monaco (Max Verstappen également en possède un exemplaire). L’espagnol a choisi une configuration classique avec du vert à l’extérieur et son logo brodé sur les appuie-têtes. Malheureusement, l’auto a déjà été aperçue en panne en principauté.

Le projet fou de Zuckerberg

Une Porsche Cayenne van

Le patron américain de Meta (anciennement Facebook) fait partie du cercle restreint des hommes les plus riches du monde et ne cache pas sa passion pour l’automobile. Le jeune papa vient de s’associer avec West Coast Customs pour un projet loufoque collant parfaitement à sa nouvelle vie de famille : transformer un Porsche Cayenne Turbo GT en un van familial. Le véhicule a été rallongé tandis que des portes coulissantes ont été ajoutées. Pour compléter le tout, Zuckerberg s’est également acheté une GT3 Touring manuelle.

Toyota vise un nouveau moteur

Thermique et puissant

Les moteurs thermiques semblent peu à peu remplacés par d’autres types de technologie, comme l’électrique ou encore l’hydrogène. Pourtant, de très belles avancées sont encore à faire, comme l’a prouvé Mercedes avec son bloc 4 cyl de 420 chevaux. Selon certaines rumeurs, le constructeur japonais Toyota est en train de développer plusieurs blocs thermiques particulièrement compacts dont le plus puissant (un 4 cylindres de 2,0 litres) pourrait dépasser les 600 chevaux ! Cerise sur le gâteau, ce bloc serait compatible avec les normes européennes et avec de nouveaux types de carburants.

LVMH débarque en Formule 1

Un coup de génie ?

Le groupe numéro 1 du luxe LVMH vient de s’ouvrir les portes vers la Formule 1 en devenant un sponsor premium de la discipline reine à partir de 2025. Véritable coup de génie de la part de Bernard Arnault, qui s’associe donc à l’univers automobile sous le giron de Liberty Media, un secteur très porteur. Au même titre que Pirelli ou Heineken, LVMH et ses nombreuses marques s’engagent pour 10 ans pour un montant dépassant les centaines de millions d’euros. Aussi, une des marques horlogères du groupe va remplacer Rolex en tant que chronométreur officiel, probablement TAG Heuer.

Newey part chez Aston Martin

L’anglais reste au pays

Le génialissime ingénieur Adrian Newey avait annoncé son départ de Red Bull, et toutes les écuries de Formule 1 étaient prêtes à s’arracher ses services. Alors que l’on disait que Ferrari était très bien placée pour le récupérer, c’est Aston Martin qui a fini par l’engager grâce à l’enthousiasme et le chéquier du patron Lawrence Stroll, qui souhaite propulser Aston Martin au firmament de la Formule 1. L’anglais prendra ses fonctions en mars 2025 au sein d’un nouveau campus très technologique intégrant une soufflerie ultramoderne, et des émoluments s’élevant à 30 millions de livres sterling chaque année.

Aston Martin DB12 Goldfinger

James Bond honoré

Un nouveau modèle exclusif et limité vient d’être dévoilé par la marque anglaise et en profite pour célébrer le soixantième anniversaire du llien entre Aston Martin et le célèbre agent secret 007, plus connu sous le nom de James Bond. Il s’agit d’une DB12 baptisée Goldfinger, rendant ainsi hommage à la DB5 du film éponyme. La couleur Silver Birch est de la partie, tout comme de nombreux éléments dorés concoctés par le département de personnalisation Q. Chaque exemplaire sera livré avec de nombreux cadeaux, comme du champagne ou encore une pellicule 35mm de la désormais culte poursuite dans le col montagneux dans le film.

Une supercar avec un flat-six

Voici la HF-11

La société américaine Oilstainlab, qui nous a déjà habitué aux prototypes intéressants, vient de dévoiler un nouveau modèle thermique, la HF-11 (25 exemplaires prévus, ce que nous trouvons un peu... excessif). Ce dernier a été conçu pour un jour accueillir un groupe motopropulseur électrique. Sur la balance, nous avons un véhicule qui reste sous la tonne (907 kg), avec une boîte manuelle à six rapports (en option), un prix de 1,7 millions d’euros) et plus important, dont le bloc moteur est un flat-six 4,5 L développant 650 chevaux. Précision amusante mais importante : les concepteurs assurent qu’il ne s’agit pas d’un bloc d’origine Porsche.

La retraite pour Carlos Tavares

Stellantis s’organise

Le français Carlos Tavares est un bourreau de travail qui a bâti toute sa carrière au sein de Renault, pour finalement diriger PSA puis le groupe Stellantis. Voilà que le PDG a officialisé son départ à la retraite à l’âge de 68 ans, prévu pour 2026. Cette annonce intervient suite aux difficultés rencontrées par la politique du groupe aux Etats-Unis, et il se pourrait que le président et actionnaire John Elkann n’y soit pas pour rien. Stellantis a donc un peu plus d’une année pour s’organiser et mettre en place une transition efficace, et a d’ores et déjà opéré une restructuration interne et démarré la recherche du successeur.

Alpine passe aux SUV

Inéluctable ?

Tous les grands constructeurs de véhicules sportifs ont juré ne jamais produire de SUV, de Ferrari à Lotus. Tous ont fini par succomber à l’appel du segment porteur (seul McLaren fait encore de la résistance) et le dernier en date s’appelle Alpine. Habitués aux petites sportives légères et compactes, l’Alpine A390_β vient bousculer la fourmilière avec son concept de fastback sportif à la ligne de toit particulièrement plongeante. Massif et dynamique, ce concept 100% électrique est une version 5 places de l’A110, et qui vient inéluctablement élargir la gamme Alpine.