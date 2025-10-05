Un million de Macan

La longévité du modèle

Tout comme le Cayenne avant lui, le Macan fait partie des modèles phares du constructeur allemand. Le SUV compact a d’ailleurs atteint le millionième exemplaire construit dans les usines de Leipzig (qui tournent à plein régime depuis 2002). D’ailleurs, l’usine a été agrandie afin d’y accueillir la deuxième génération 100% électrique du Macan en 2024 (la grande majorité de la production est donc thermique). Le millionième Macan est un Macan 4 d’une puissance de 300 kWh et bénéficiant d’une technologie 800V. Et pour couronner le tout, il est visuellement magnifique avec sa carrosserie originale en “frozen blue metallic”.

Le Classe G cabriolet revient

Retour de la capote en toile

Nous ne savons pas trop pourquoi, mais la version découvrable du Classe G va refaire son apparition ! Apparue pour la première fois dans les années 80, la formule avait continué pendant une vingtaine d’années, avec un succès respectable sans toutefois détrôner la version standard. Une chose est sûre : Mercedes souhaite capitaliser sur cette poule aux œufs d’or qu’est le Classe G, en proposant aux clients une nouvelle déclinaison décapotable version “années 2020” qui trouvera très probablement son public.

La Ferrari SP3 a 26 millions

Un record aux enchères

Nous vous parlions dans le précédent numéro de cette unique Ferrari SP3 Daytona au design bicolore, construire spécifiquement dans l’optique d’être mise en vente au profit d’œuvres caritatives. Un record a été battu, puisque cette Ferrari a été vendue pour 26 millions de dollars lors de la vente RM Sotheby’s, ce qui en fait la Ferrari neuve la plus chère de l’histoire (presque 10x le prix de l’originale). L’argent ira au profit de l’association caritative de la marque au cheval cabré, et l’heureux propriétaire est un fidèle client américain de la marque.

Renault a un nouveau patron

François Provost

À la suite du départ surprise de l’ancien Directeur General Luca de Meo, Renault se devait de trouver un successeur rapidement. Et c’est ce qu’ils ont fait, en s’assurant de trouver une personnalité en interne qui saura finaliser la mise en œuvre du plan stratégique de la marque. François Provost prend les rênes du constructeur après plus de 23 années passées au sein du groupe, et hérite d’un cadre propice avec le lancement réussi de la R5. Le français est notamment chargé de reprendre et ajuster le plan Futurama, la suite du plan Renaulution élaboré par De Meo.

Une monoplace sur autoroute ?!

Une scène surréaliste

Ce n’est pas la première fois que ce genre de scène se produit en République Tchèque, et c’est toujours aussi impressionnant. Les automobilistes insouciants ont pu apercevoir l’espace d’un instant une monoplace rouge ressemblant à une F1 Ferrari (et qui est en fait une F2, tout aussi impressionnante) les dépasser à vive allure sur une autoroute de République Tchèque et jusqu’à s’arrêter en station-service. Evidemment, cela est illégal et les responsables n’en sont pas à leur premier coup d’essai puisqu’ils avaient déjà fait cela en 2019 puis 2022. Mais impossible d’identifier le “fantôme” avec son casque.

Vous voulez une Bugatti ?

Patientez !

Si toutefois vous aviez les finances nécessaires pour vous acheter la dernière Bugatti Tourbillon, sachez qu’il faudra s’armer de patience avant de la recevoir. En effet, le carnet de commandes de la marque française est bouclé jusqu’à l’année 2029 ! En d’autres termes, l’usine de Molsheim tourne déjà à plein régime avec la construction des Bolide et de la Tourbillon. Toute nouvelle commande ne pourra être traitée qu’après 2029, de quoi donner une immense liberté artistique et stratégique à la marque de française.

Gordon Murray insatiable

Deux nouveaux modèles

Le génialissime sud-africain, père de la McLaren F1, vient de dévoiler deux nouveaux modèles de sa nouvelle entreprise GMSV (Gordon Murray Special Vehicles). La GMSV Le Mans GTR est basée sur la GMA T50 et a poussé à son paroxysme le design de la “LongTail” parfaite selon lui, qui permet de se passer de l’immense ventilateur présent sur la T50. L’auto s’inspire fortement de l’âge d’or de l’automobile de course, en s’inspirant des 917 et autres Matra-Simca MS660 mais également de toute la technologie moderne. Seuls 24 exemplaires seront construits, une référence aux 24 Heures du Mans.

100 ans de Phantom

Rolls-Royce en Force

Cette année marque le centenaire de la Rolls-Royce Phantom, véritable porte-étendard du luxe et du savoir-faire de la marque anglaise. Le constructeur a décidé de fêter ça lors du Concours d’Elégance de Pebble Beach avec plusieurs modèles (le plus vieux datant de 1929). Bien évidemment, les huit générations de la Phantom étaient présentes, mais également des gagnantes du concours d’élégance, ainsi que des exemplaires iconiques développées pour la famille royale anglaise ou des chefs d’Etat.

Sarah Bovy rejoint AutoMoto

La pilote belge en Stig

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de Sarah Bovy, une Belge connue pour piloter pour l’écurie 100% féminine Iron Dames et habituée des 24 Heures du Mans. Les aventures ne s’arrêtent visiblement pas pour la jeune pilote puisque Sarah Bovy vient de rejoindre l’équipe d’Auto-Moto sur TF1 en tant que pilote et présentatrice ! En effet, elle sera chargée d’effectuer les essais chronométrés au sein de l’émission, comme le fameux Stig de Top Gear.

La collection Ojjeh trouve preneur

Un unique acheteur

Nous vous évoquions dans le précédent numéro l’incroyable collection unimarque de feu Mansour Ojjeh, constituée exclusivement de McLaren couleur Yquem. La vente a été organisée par Tom Hartley, avec un objectif singulier : garder la collection intacte. Leur vœu a été exaucé puisqu’un unique acheteur (qui pour l’heure souhaite rester anonyme) a formulé une offre suffisante pour acquérir les 20 voitures. Constitué uniquement des derniers chassis, il s’agit probablement de la collection McLaren la plus importante et significative au monde.