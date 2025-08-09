De Meo quitte Renault

Changement de direction à venir

Coup de tonnerre chez Renault. Après une longue carrière de près de 30 ans dans le monde automobile, le PDG italien de Renault Luca de Meo a démissionné après 5 ans. Sous son leadership, le remplaçant de Carlos Ghosn aura globalement redressé l’entreprise française qui renoue avec la croissance, mené la transition électrique avec Ampère, donné une nouvelle impulsion à Alpine et préparé le plan stratégique pour les années à venir. Luca De Meo devrait passer dans le privé en devenant DG du géant du luxe Kering.

Mansory joue au monopoly

Un Classe G haut en couleurs

Le constructeur Mansory est habitué aux créations loufoques et excentriques sur ses véhicules de prestige. La dernière en date, en collaboration avec l’artiste Alec Monopoly est particulièrement colorée. Sur la base d’un Classe G décapotables de Mercedes, l’artiste va peindre à la main la carrosserie avec un dessin unique dont il a le secret, en faisant souvent usage du personnage à la moustache du Monopoly. Il n’y aura que 10 exemplaires, chacun avec un design différent, tandis que l’intérieur sera laissé à la discrétion de l’acheteur.

Ferrari domine Le Mans

Le retour de Kubica

Décidément, l’endurance réussit à Ferrari bien mieux que la Formule 1. Chaque année, il y a des débats sur le Balance of Performance, mais Ferrari était outrageusement constant et performant. En effet, l’année 2025 est une nouvelle année de sacre et de domination pour la marque au cheval cabré, marquant une troisième victoire d’affilée. C’est la Ferrari 499P qui a gagné au général, signant le grand retour gagnant chez Ferrari de Robert Kubica et de Phil Hanson et Yifei Ye, le premier pilote chinois à remporter les 24 Heures du Mans.

McLaren vise l’endurance

Avec une Hypercar

Fort de ses récents succès en Formule 1, l’écurie McLaren ambitionnerait de se lancer dans le cruel monde de l’endurance alors même que Ferrari est ultra-dominant. McLaren a dévoilé parallèlement aux 24 Heures du Mans sa future hypercar pour le WEC en 2027 et dévoile son ambition : la triple couronne en tant que constructeur (Monaco, Indianapolis et Le Mans). Aussi, McLaren dévoile le Project Endurance, un programme dédié à ses meilleurs clients, qui pourront piloter l’extrême LMDh lors de journées circuit, sur le format des Corse Clienti de Ferrari.

Porsche fête 40 ans en Italie

Collaboration avec Salvatore Ferragamo

La marque allemande fête le quarantenaire de Porsche Italia avec une édition exclusive sur base de 911 (40 exemplaires) et de Taycan (12 exemplaires) développée en partenariat avec le créateur de mode Salvatore Ferragamo. Les sportives arborent un coloris “Blusogno” développé pour l’occasion, avec de nombreux éléments esthétiques rappelant à la fois l’histoire de Porsche Italie ainsi que les éléments stylistiques du créateur de mode (lignes blanches, drapeau italien...). Il s’agit de l’incarnation parfaite de l’esprit italien dans une mécanique allemande.

SRT le grand retour

Un comeback qui a du sens

Les passionnés d’américaines connaissent très bien le badge SRT : la marque fondée en 1989 est associée à la Dodge Viper et avait été arrêtée il y a quelques années. Chargé par Stellantis des marques américaines, Tim Kuniskis va notamment s’occuper officiellement du renouveau de la marque SRT, afin de mettre en œuvre la haute-performance sur les marques Chrysler, Jeep, Dodge et Ram. Un grand retour qui a du sens, alors que les véhicules électriques ne rencontrent pas la demande du marché, et que la clientèle réclame des sportives thermiques.

Une SP3 Daytona unique

Elle est mise aux enchères

Comme souvent chez Ferrari, le dernier exemplaire de la très convoitée SP3 Daytona sera vendue aux enchères au profit d’une œuvre caritative lors de la Car Week. Il s’agit du 600ème véhicule, soit 1 supplémentaire par rapport à la production de 599, arborant une livrée Tailor Made unique scindant l’auto en deux côtés, associant fibre de carbone apparente et Giallo Modena réunis au centre du véhicule avec une inscription “Ferrari” de la proue à la poupe.

La collection McLaren ultime

Elle est mise en vente

Le milliardaire Mansour Ojjeh, décédé en 2021, était une figure emblématique de la marque McLaren, qu’il a profondément transformée depuis 1984, avec notamment le développement de la division de voitures routières McLaren Automotive. Aujourd’hui, le vendeur Tom Hartley met en vente son incroyable collection de McLaren (de la légendaire F1 à la P1 GTR en passant par la Speedtail, la 675 LT ou encore la Elva). La garnde majorité des véhicules a la particularité de posséder la sublime teinte Yquem (ou “Orange Mansour’).

Horner quitte Redbull

Et Montezemolo arrive chez McLaren

L’annonce a pris de court tout le monde : Red Bull se sépare de Christian Horner avec effet immédiat. Pendant plus de 20 ans, le britannique était un élément clé de l’écurie autrichienne et a grandement contribué à la suprématie en Formule 1 avec Vettel puis Verstappen. Il semblerait néanmoins que Christian Horner paye les pots cassés d’une saison 2025 catastrophique. Une info amusante lorsque l’on sait que Montezemolo, icône de la F1 chez Ferrari, vient de passer administrateur de McLaren Group, qui s’en sort très bien actuellement en Formule 1 !

Lanzante a sa supercar

95-59

Le préparateur anglais Lanzante, habitué aux conversions monstrueuses et à homologuer des voitures de course pour la route vient de présenter son premier véhicule. Leur 95-59 (un nom difficile à prononcer) est un hommage à la McLaren F1 GTR n°59 ayant remporté les 24 Heures en 1995, avec trois sièges, position de conduite centrale et livrée Ueno Grey (rappel à la McLaren victorieuse). La 95-59 possède un V8 délivrant 850 chevaux sans aucune hybridation. Lanzante compte produite 59 unités pour un prix de 1,2 millions de livres sterling.