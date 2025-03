Hind Normand est une vraie passionnée d’automobile, ce genre de passionnée avec qui vous pouvez vous poser des heures à l’écouter parler des voitures, des récentes, des anciennes, des sportives, des prestigieuses, sans jamais vous lasser, une passion transmise par son mari Johnatan passionné d’automobiles, c’est le privilège de l’expérience, le privilège des passionnés qu’ils savent transmettre avec une aisance déconcertante. Titulaire d’un Master 2 Management Pme Pmi & Affaires Internationales à l’Université du Maine, son stage de validation a porté sur le marché de l’automobile dont elle s’est servi pour cibler son chemin professionnel.

En 2018, après quelques années de pratique en tant que Responsable d’achat en région parisienne, Hind décide de faire parler de cette expérience pour créer sa propre entreprise de distribution automobile en revenant en Sarthe. Les débuts sont plus basés sur un commerce de type B to B dans lequel la société mise sur de l’importation de véhicules de toute l’union européenne. Pour trouver les plus beaux véhicules aux meilleurs prix, Hind mise sur ses connaissances mais aussi sur son côté bilingue qui lui ouvre des portes au moment de négocier les meilleurs tarifs possibles sans se faire avoir sur la marchandise. Douée pour dénicher des perles, elle devient vite le relais privilégié de nombreux professionnels du secteur qui lui font totalement confiance.

Comme pour beaucoup d’entrepreneurs indépendants, H and J Luxury Cars a subi durement la période Covid, moment compliqué pour les affaires, mais moment, finalement crucial pour opérer un changement de stratégie et s’ouvrir aux particuliers. Pour l’entrepreneuse c’était même une évidence, son savoir-faire, ses différents réseaux en Europe et sa riche expérience ne pouvaient qu’être bénéfiques pour le plus grand nombre.

En grande passionnée des belles voitures, elle oriente son entreprise vers la quête de véhicules qui attirent le regard, qui apportent du rêve, qui donnent envie de prendre la route et vivre une grande aventure. Elle se fixe plusieurs règles à respecter quand elle trouve un modèle qu’elle estime fait pour sa clientèle : occasion très récente ou voiture neuve, avec les mêmes garanties que les concessionnaires, les garanties constructeurs européennes. Avec un tel fonctionnement, H and J Luxury Cars se positionne sur toute la France avec une base solide de ses 4P Mix Marketing. Un positionnement qui lui permet de développer un réseau de qualité, et une réputation solide sur les achats en matière de rapport qualité prix pour proposer au mieux à ses clients des voitures de 15 à 30% moins chers que les prix en concessions.

Hind Normand mise également sur sa qualité d’accueil, sur son SAV qu’elle veut parfait. Les clients sont d’ailleurs unanimes pour louer la convivialité des lieux, la gentillesse de Hind et son équipe et, surtout, leur professionnalisme. C’est bien simple, chez H and J Luxury Cars, on se sent comme chez soi, comme dans un cocon, en confiance dans un show-room qui compte en moyenne une vingtaine de voitures exposées en stocks. L’entreprise ne privilégie aucune marque en particulier afin de toucher une clientèle plus large, séduite par la qualité des services proposés. En effet, chez H and J Luxury Cars, la notion de qualité de service est autant une priorité que celle des prix défiant toute concurrence.

Pour cela, par exemple, lorsque vous faites appel aux services du garage, l’entreprise s’occupe de tout sur le plan administratif, gère avec efficacité les démarches d’immatriculation avec son agrément au SIV. En effet, H and J Luxury Cars est aussi Cartegriselemans.fr, un point de services dédié à toutes les démarches liées à l’immatriculation aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Tout est toujours fait dans le plus grand sérieux, afin de vous satisfaire quand vous recevez votre voiture clé en main également immatriculée et que vous puissiez prendre la route l’esprit serein. C’est aussi ça H and J Luxury Cars, la certitude de repartir heureux.