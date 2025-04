Implanté à Alençon depuis 1987, le garage ATCA 61 a été repris il y a 3 ans par Julien qui a fait toute sa carrière dans l’entreprise. Débutant comme mécanicien puis chef d’atelier et enfin commercial, en 20 ans de présence au sein du garage, il maitrise parfaitement tous les rouages de son métier.

Un garage de confiance aux multiples services

En reprenant ATCA 61 Julien désirait perpétuer la tradition de ce garage qui jouit d’une très solide réputation grâce à un grand sérieux et un savoir-faire reconnu de tous. Il faut dire que les services proposés par ATCA 61 sont nombreux. Le garage propose en effet l’achat, la vente de véhicules toutes marques, de la location mais aussi, ce qui fait sa grande force, l’entretien et la réparation de votre automobile. Bien entendu, il met aussi en place un service de carte grise et de carte grise pour les voitures de collection. L’entreprise est parfaitement rodée grâce à son équipe composée de deux mécaniciens, un commercial, une secrétaire et, bien sûr, Julien.

Dans cette place forte du commerce automobile local, ATCA 61 propose un large choix de véhicules toutes marques, avec une soixantaine de modèles en stock, soigneusement sélectionnés et révisés par une équipe expérimentée. Le garage se distingue par son engagement à ne vendre que des voitures d’origine française, issues majoritairement de concessions, garantissant ainsi un historique transparent et fiable.

Un ancrage local fort et des événements incontournables

Julien, passionné d’automobile depuis son plus jeune âge et titulaire de diplômes spécialisés (CAP, BEP et BAC pro en mécanique automobile), souhaite aller encore plus loin en ouvrant dès mai prochain un espace dédié à la restauration et la préservation des voitures anciennes. Il proposera la vente de véhicule de collection issu d’ATCA ainsi que du gardiennage et du dépôt – vente pour les collectionneurs de belles anciennes.

Au-delà de son activité commerciale, ATCA 61 cultive un véritable esprit de communauté en organisant depuis 3 ans des rassemblements de voitures anciennes afin de fédérer le plus grand nombre de personnes, des collectionneurs, des passionnés comme des passants qui découvrent cet univers.

Fidèle à ses valeurs, Julien organisera aussi des baptêmes en voitures de collection dont les bénéfices sont intégralement reversés à des associations locales aidant les enfants en difficultés.

La prochaine édition aura lieu le 18 mai prochain. Vous pouvez d’ailleurs déjà vous y inscrire.

Ne manquez pas ce rendez-vous ! Inscrivez-vous dès maintenant et laissez-vous porter par la passion de l’automobile.