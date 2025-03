Depuis près de 60 ans, Italdesign est un acteur incontournable de l’industrie automobile et de la mobilité. Concepteur, développeur et fabricant de solutions de pointe, la société offre des services intégrés et sur mesure aux grands noms du secteur comme aux nouveaux entrants. Avec son siège à Moncalieri et plus de 1 200 employés à travers l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, la Chine et les États-Unis, l’entreprise cumule plus de 200 prix de design, témoignant de son excellence et de son influence mondiale.

ZEROUNO DUERTA PAR ITALDESIGN : L’ULTIME FUSION DE PERFORMANCE ET D’EXCLUSIVITE

Italdesign étant mondialement reconnue pour son expertise en carrosserie, la Zerouno Duerta incarne cet héritage avec une approche mêlant performance extrême et design raffiné. Véritable voiture de course homologuée pour la route, elle associe légèreté, puissance et technologie de pointe.

Un châssis repensé pour l’excellence

La Zerouno Duerta représente le deuxième chapitre du projet Zerouno, développé par Italdesign. Duerta signifie «ouverte» en dialecte piémontais et incarne la phase deux de la stratégie d’Italdesign pour la création de produits emblématiques et ultra-performants.

Conçue à Moncalieri, elle repousse les limites de la performance grâce à un châssis modulaire en fibre de carbone et aluminium. Comparée à la première version coupé Italdesign Zerouno, la Duerta a été repensée pour garantir une sécurité optimale tout en intégrant un toit rigide amovible. Une capote souple est également disponible en cas d’intempéries.

Chaque aspect du développement a été guidé par la quête de légèreté et d’efficacité. La carrosserie, entièrement réalisée en fibre de carbone, optimise l’aérodynamisme tout en conservant un poids réduit pour une maniabilité exemplaire.

Des performances à couper le souffle

Propulsée par un moteur V10 5.2 atmosphérique de 610 ch, la Zerouno Duerta accélère de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et atteint 328 km/h en vitesse de pointe. La transmission intégrale et la boîte à double embrayage 7 rapports assurent une réactivité exceptionnelle, tandis que les freins en carbone-céramique garantissent un contrôle optimal.

Personnalisation et technologies avancées

Chaque Duerta est unique grâce aux options de personnalisation proposées par Italdesign, permettant aux propriétaires de configurer l’esthétique et l’intérieur selon leurs goûts. L’entreprise, reconnue pour son expertise en design et en ingénierie, développe également des solutions de pointe en électronique embarquée, Infotainment et ADAS.

Une tenue de route optimisée grâce à Pirelli

La Duerta est équipée de pneus P Zero, spécialement développés par Pirelli, fournisseur exclusif de la Formule 1. Conçus pour offrir un grip optimal dans toutes les conditions, ils sont disponibles en version Color Edition pour une personnalisation encore plus poussée.

QUINTESSENZA : UN CONCEPT VISIONNAIRE, UNE PHILOSOPHIE NOVATRICE

Présente en avant-première à Auto China 2024, cette œuvre d’ingénierie et de design témoigne du savoir-faire exceptionnel d’Italdesign, prêt à redéfinir l’avenir de l’automobile.

Conçue autour d’une approche centrée sur l’humain, la Quintessenza illustre la volonté d’Italdesign de créer un véhicule capable de s’adapter aussi bien aux environnements urbains qu’aux grandes évasions. Inspirée par les éléments naturels - eau, terre, feu et air - elle se positionne comme un pont entre la ville et la nature, offrant une flexibilité d’usage inédite.

Fusionnant le dynamisme d’une Grand Tourisme avec la robustesse d’un pick-up, la Quintessenza introduit un nouveau segment dans le paysage automobile international. Elle s’adresse à une clientèle en quête de performances, de raffinement et de polyvalence, capable de s’évader en toute liberté.

Design : l’harmonie entre puissance et élégance

La Quintessenza se distingue par une silhouette audacieuse et fluide, où se mêlent sportivité et fonctionnalité. L’avant, inspiré des supercars italiennes, adopte un look agressif avec des lignes musclées et des systèmes aérodynamiques actifs intégrés. Les optiques, en forme de lames lumineuses, rendent hommage aux quatre éléments naturels, tandis que le logo illuminé au centre incarne le cinquième élément.

L’arrière, pensé pour une utilisation polyvalente, rappelle l’univers des véhicules tout-terrain grâce à une conception robuste et modulable. Un hard top amovible, remplaçable par un soft top, recouvre la zone de chargement, offrant une modularité exceptionnelle. Le hayon motorisé facilite l’accès au compartiment arrière, où les sièges peuvent être rabattus à 180° pour une expérience immersive en plein air.

Performances et technologie de pointe

Italdesign s’est associé à Elaphe, un pionnier de la technologie des roues motrices, pour intégrer l’architecture de propulsion avancée d’Elaphe dans son véhicule concept Quintessenza, un autre exemple de l’approche visionnaire et collaborative d’Italdesign en matière de design et d’ingénierie automobile innovants. Sous son capot, la Quintessenza est équipée d’une batterie 150 kWh / 800V, elle développe 1600 kW et atteint 750 km d’autonomie. Son accélération estimée de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes rivalise avec les meilleures supercars du marché, tandis que sa transmission intégrale assure une adhérence optimale en toutes circonstances.

Un habitacle immersif et high-tech

L’intérieur de la Quintessenza reflète une approche minimaliste et ergonomique. L’interface “Never Lost”, conçue pour garantir une navigation intuitive, projette les informations essentielles sur un affichage intégré aux surfaces du véhicule. Le tableau de bord flottant, doté de commandes haptiques, renforce cette immersion technologique.

Un tunnel central coulissant électriquement permet d’accéder à un espace réfrigéré, idéal pour emporter une bouteille de vin et profiter d’une pause en pleine nature. Les sièges arrière, inclinables pour une expérience stargazing, offrent une connexion directe avec l’environnement extérieur.

Quintessenza : l’essence du futur

Avec la Quintessenza, Italdesign ne se contente pas de proposer un nouveau modèle ; il inaugure une nouvelle philosophie du déplacement, où luxe, sportivité et polyvalence coexistent harmonieusement.

Un véhicule pensé pour ceux qui rêvent de performance et d’évasion, tout en restant ancrés dans l’innovation et le raffinement. La Quintessenza est bien plus qu’une voiture : c’est une expérience.

Italdesign sera présent au PRESTIGE AUTO BEAUNE 2025, du 16 au 18 mai 2025, où la Zerouno Duerta et la Quintessenza pourront être admirées par les passionnés et collectionneurs. Une occasion unique de découvrir ces chefs-d’œuvre d’ingénierie et de performance.

www.prestigeautobeaune.com

PRÉSENT À LA 4ème ÉDITION DU PRESTIGE AUTO BEAUNE - 16-18 MAI 2025