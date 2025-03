À Orléans, les pompes funèbres Caton innovent avec un corbillard électrique Tesla. Un choix qui allie respect de l’environnement, autonomie et fiabilité. «Nous avons commandé ce véhicule en tenant compte avant tout des besoins des familles qui font appel à nous», explique Pascal Caton. Avec plus de 500 kilomètres d’autonomie, Tesla reste une référence incontournable pour allier modernité et engagement écologique.