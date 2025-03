Bienvenue à Deauville, l’une des plus célèbres stations balnéaires de la Côte Fleurie, pour un week-end grandiose et convivial dédié à l’automobile classique et quelques contemporaines. A quelques mètres des fameuses planches, rendez-vous les 11, 12 et 13 avril 2025 pour la seconde édition de DEAUVILLE CLASSIC qui s’annonce comme un cru exceptionnel ! Déjà plus de 150 exposants ont prévu de ravir les 15 000 visiteurs attendus qui fouleront le fameux tapis rouge du Centre International de Deauville, Palais des congrès de Deauville, bien connu des festivaliers du Film Américain !

Pendant trois jours consécutifs, passionnés et amateurs célèbreront l’élégance intemporelle des automobiles classiques, inondant littéralement la ville de modèles exceptionnels, offrant une ambiance unique au coeur de Deauville. Avec plus de 200 véhicules exposés à l’intérieur et à l’extérieur, des centaines d’autres garées sur les différents parkings et dans le centre de Deauville, le spectacle est alors partout ! « Jamais en 30 ans de vie à Deauville, je n’avais vu une telle concentration de Porsche, de Ferrari et de classiques ! » relatait un habitant subjugué à l’issue de la première édition en 2024.

Cette année, sur près de 10 000 m2, les exposants offriront aux visiteurs l’opportunité d’acquérir des modèles d’automobiles, youngtimers et autres sportives plus modernes. DEAUVILLE CLASSIC devient l’écrin idéal dans lequel les visiteurs se sentent en confiance, encadrés par des professionnels reconnus de la vente et de la restauration, où s’entremêle une diversité rare de modèles. D’une Fiat 500 à des Ferrari variées, ou encore d’une Mercedes-Benz cabriolet à de puissantes américaines (Deauville oblige !), en passant par un imposant stand Porsche Classiques, chaque visiteur pourra acheter en fonction de son budget pour tous les modèles qui lui feront plaisir !

Une fois l’acquisition du modèle rêvé réalisée, le visiteur pourra se rendre dans les corners « Lifestyle » pour s’équiper comme tout bon gentleman driver : blousons, montres ou équiper son garage… puis se rendre dans le village des artistes présentant des sculpteurs, des peintres et des galeristes en relation avec l’univers automobile.

2025 mettra en lumière la thématique de la Course Automobile avec la présentation de mythiques modèles emblématiques pilotés par des légendes. Formule 1, Endurance, Rallye, les grandes disciplines du sport automobile mondial trouveront écho parmi les modèles exposés ou à vendre.

Nous sommes aussi très heureux d’accueillir un partenaire titre prestigieux, la manufacture horlogère Chopard, représenté par la Maison DOUX Joallier de Deauville. Chopard et l’automobile classique, c’est une longue histoire, notamment avec le rallye Mille Miglia !

De célèbres visiteurs nous ont fait l’honneur de venir découvrir la première édition en 2024. Pilotes, chanteurs ou réalisateurs de cinéma sont donc venus en voisins… Cette année, entre autres visites surprise, Olivier de Stefano, Président du jury du TROPHÉE DEAUVILLE CLASSIC, sera au centre de l’attention des fans de l’émission Vintage Mécanique sur RMC Découverte.

Toute la ville de Deauville va battre au son des moteurs vrombissants, en témoigne le riche programme des activités proposées.

PROGRAMME

TABLE RONDE SUR STANDS

Vendredi 11, samedi 12 & dimanche 13 avril après-midi Table ronde des exposants, des assureurs, des experts et des artisans qui expliqueront

et conseilleront au public comment bien s’assurer, expertiser sa voiture, prendre soin de son cuir ou rénover sa carrosserie.

PARADE

Samedi 12 avril après-midi 70 automobiles classiques arpenteront les célèbres rues bordées de maisons à colombages et paraderont dans la rue principale sous les yeux d’un large public averti et enthousiaste. Cette parade caritative dans Deauville sera organisée avec l’association

Rêves et Volants pour les enfants hospitalisés qui profiteront d’une expérience unique à bord de ces modèles.

VENTE AUX ENCHÈRES

Automobiles & Automobilia – Samedi 12 avril en fin d’après-midi Organisée par ID Facto et Patrice Gras, la désormais traditionnelle vente aux enchères se tiendra au coeur du Salon garantissant une soirée sacrément animée ! Près de 50 automobiles classiques, youngtimers et contemporaines seront exposées tout le week-end sur le parking du CID, tout proche de l’avenue Lucien Barrière.

L’occasion de vivre les sensations et l’excitation des enchères pour y acquérir la voiture de ses rêves ou tout simplement « craquer » sur un modèle inattendu ou sur des modèles réduits, des casques, de l’art automobile, des montres, des sculptures et tout objet rare et collectionnable.

TROPHÉE DEAUVILLE CLASSIC

Dimanche 13 avril – Remise des prix

Pour la première fois, les particuliers possesseurs d’une automobile classiques pourront s’inscrire au TROPHÉE DEAUVILLE CLASSIC dont trois modèles seront primés parmi une sélection de 20 véhicules sous la houlette du Président du jury Olivier de Stéfano, entouré par une équipe d’experts. Le Trophée se conclura par une remise des prix et de

superbes lots offerts par les partenaires. Inscription via le formulaire à télécharger sur le site www.deauville-classic.fr.