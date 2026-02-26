Le constructeur de Dearborn dévoile un nouveau modèle de Mustang suralimenté, dont le positionnement se situe au-dessus de la “Dark Horse” standard mais tout de même sous la Mustang GTD. L’objectif chez Ford est simple : battre tout le monde tout en restant dans une gamme de prix moindre que celle de la GTD (qui frise désormais avec celui de certaines Ferrari). Une déclinaison TrackPack en série limitée fera également son apparition, encore plus dynamique. Son prix reste pour l’heure inconnu.

L’auto est reconnaissable à son nouveau capot en aluminium intégrant un nouveau système d’aération plus performant, qui génère davantage d’appui. Aussi, sa calandre évolue, plus étirée, menaçante et robuste que sur la Dark Horse. À l’arrière, un nouvel aileron plus technique fait son apparition, et fonctionne en duo avec le becquet du coffre sur la version TrackPack. Quant aux freins Brembo équipés de série, ils ont été améliorés au niveau du refroidissement par rapport à la Dark Horse.

Dans l’habitacle, peu de changements si ce n’est la présence accrue d’éléments en fibre de carbone et alcantara ainsi qu’un nouveau volant à fond plat qui est dérivé de la GTD. Si vous optez pour l’option TrackPack, en plus des éléments esthétiques et dynamiques, vous bénéficierez de série des sièges sport en cuir Recaro et Dinamica ainsi que du système de contrôle de traction variable de la GTD.

Sous le capot, on retrouve le V8 5,2 L suralimenté de la Mustang GTD. La puissance est inconnue, mais compte tenu de son positionnement, elle devrait développer plus que les 500 chevaux de la Mustang Dark Horse mais potentiellement moins que les 826 de la GTD. Une boîte de vitesses DCT à sept rapports transmet la puissance aux seules roues arrière. L’auto est équipée d’amortisseurs MagneRide de dernière génération et de nouvelles barres stabilisatrices. En revanche, les performances nous seront révélées au courant de l’année par Ford.