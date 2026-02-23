Lors de sa présentation fin 2018, certains puristes regardaient la A35 AMG de haut : 'ce n'est qu'une A45 au rabais', disaient-ils. Six ans plus tard, le verdict est sans appel : la A35 est devenue la star du marché de l'occasion. Pourquoi ? Parce qu'avec ses 306 chevaux exploitables et sa transmission 4MATIC, elle offre 90% des sensations d'une supercar pour la moitié du prix d'entretien d'une A45. En 2026, c'est l'arme absolue pour rouler en AMG au quotidien sans se ruiner.

Article publié en 2018 et mis à jour en Février 2026

La Mercedes-Benz A35 AMG (nous devrions plutôt dire la Mercedes-AMG A35) est une sublime auto qui permet d’élargir la gamme AMG et la rendre plus accessible. Après tout, la Classe A n’a-t-elle pas vocation à attirer une clientèle plus jeune ? Quoique sa livrée et sa configuration à Paris la rendent légèrement moins agressive et clinquante.

Esthétiquement, la petite compacte se dote d’un kit aérodynamique similaire à celui de l’actuelle A45 AMG. Comme par exemple avec un nouveau petit aileron arrière fixe sur le toit. À l’avant, le modèle accueille désormais de petites ailettes sur le bouclier avant. Un look beaucoup plus agressif par rapport aux classe A standard. Rien de très folichon, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un amuse-bouche avant la variante A45 AMG, beaucoup plus attendue.

À l’intérieur, aucune révolution par rapport à la Classe A standard : volant à méplat et écran central ne changent pas. Une petite option pour les pistards (AMG Track Pace) permet d’enregistrer les données sur circuit. Cinq modes de conduite sont disponibles, qui auront un impact sur l’échappement et l’ouverture des clapets. La sonorité AMG fait partie de l’ADN de ce type de véhicule.

Sous le capot, la Mercedes-Benz A35 AMG accueille un moteur turbo quatre-cylindres de 2,0 litres. Ce dernier développe 306 chevaux pour 400 Nm de couple. Quant aux performances, la marque à l’étoile annonce un 0 à 100 km/h en 4,7 s, et une vitesse de pointe de 250 km/h. Plus que correct ! Une boîte double-embrayage à 7 rapports est reliée à une transmission intégrale 4-matic. Tout a été travaillé par les ingénieurs Mercedes afin de rendre les réactions plus rapides. Châssis et suspensions ont également été retravaillées.

A35 ou A45 ? Le combat des chefs

C'est la question que tout acheteur se pose.

La Mercedes-AMG A45s : Avec ses 421 ch, c'est un monstre de technologie, capable de drifter et d'humilier des GT sur circuit. Mais son entretien (freins, pneus, pont) est onéreux et sa cote reste très élevée. C'est un choix radical.

La Mercedes-AMG A35 : Plus civilisée, elle n'en reste pas moins redoutable d'efficacité. Son moteur est plus 'simple', sa sonorité (surtout avec l'échappement Performance) est présente, et elle est bien plus facile à vivre.

Fiabilité du bloc M260 (Ce qu'il faut savoir)

Sous le capot, le 4 cylindres 2.0L turbo (code M260) est globalement robuste, mais n'est pas exempt de défauts de jeunesse sur les modèles 2018-2019.

Culasse (Soupapes) : Sur certains premiers modèles, un défaut d'usinage des sièges de soupapes a pu entraîner des pertes de compression (voyant moteur allumé). Assurez-vous que le véhicule visé a été contrôlé ou que le moteur a été remplacé sous garantie si concerné.

Électronique : Comme toutes les Classe A W177, le système MBUX peut avoir des bugs, souvent résolus par une simple mise à jour en concession

Le verdict 2026

La A35 AMG n'est plus une 'sous-AMG'. C'est une sportive accomplie qui a su vieillir. En occasion, elle représente aujourd'hui le meilleur rapport prix/performance/image de la marque à l'étoile. Une valeur sûre qui gardera une belle cote, surtout face à l'électrification massive du parc automobile.