C'était en 2019. Porsche clôturait le chapitre de la génération 991 avec un feu d'artifice : le Speedster. Limitée symboliquement à 1 948 exemplaires (en hommage à l'année de naissance de la marque), cette auto promettait d'être la synthèse parfaite. Aujourd'hui, en 2026, alors que l'électrification gagne du terrain, la 991 Speedster apparaît comme le dernier rempart du plaisir pur : un moteur atmosphérique de 4.0L, une boîte manuelle et le vent dans les cheveux. Retour sur une icône dont la cote ne cesse de grimper

Article publié en ligne en 2018 et mis à jour en 2026

Ce modèle a été teasé depuis plusieurs mois, mais ce n’est qu’au Mondial de l’Automobile à Paris que Porsche a confirmé la production de sa 911 Speedster en série très limitée. En effet, ce sont 1948 exemplaires du modèle qui seront construits (1948, comme l’année du lancement de la Porsche 356). Ce modèle, qui célèbre le 70ème anniversaire du constructeur allemand, est inspiré de la toute première Porsche 356 roadster. Esthétiquement, ce modèle reprend les lignes de la 911 Carrera 4 Cabriolet mais presque tous ses éléments sont en matériaux composites hérités de la 991 GT3 (châssis).

Ce qui pourrait vous intéresser : Annonces de Porsche 911 Speedster à vendre

Cette 911 Speedster pourrait bel et bien être le dernier modèle de la famille type 911 991. Cependant, l’oeil aguerri du Porschiste y verra un florilège de petits détails faisant référence au passé. À commencer par un pare-brise incliné, ou encore des rétroviseurs obus de toute beauté. Un double bossage à l’arrière, est un rappel à la 911 Speedster de 1988.

Présentée dans une livrée bi-ton rouge et noire, le modèle arbore un badge Speedster à l’arrière. Le bouchon de réservoir d’essence est, quant à lui, placé au milieu du capot avant. Nous sommes curieux de savoir si ce détail sera bel et bien conservé. À l’intérieur, les sièges bénéficient d’une structure carbone. Nous retrouvons une plaque commémorative 70ème anniversaire et un habillage en cuir noir perforé avec des surpiqûres.

La Speedster s’apprécie à ciel ouvert, cela ne fait aucun doute. Sous le capot, on retrouve le désormais sempiternel flat-six atmosphérique (sans turbo, donc), icône de la marque, qui développe 500 chevaux. La puissance est transmise aux roues grâce à une boîte manuelle à six rapports. Les puristes seront ravis, et il y a fort à parier que les performances de l’auto (qui n’ont pas encore été communiquées) suivront. Cependant, il faudra être patient, car la 911 speedster commencera sa production en 2019.

La Mécanique (Le cœur du sujet)

Ce qui rend cette voiture inestimable en 2026, c'est ce qu'elle cache sous son double bossage arrière en carbone. Pas de turbos, pas d'hybridation. Juste le fabuleux Flat-6 4.0L de la 911 GT3 (991.2) développant 510 ch, couplé exclusivement à une boîte manuelle à 6 rapports. C'est une configuration qui n'existe quasiment plus. Le chant du moteur à 9 000 tr/min, toit ouvert, est une expérience sensorielle que les modèles plus récents, étouffés par les filtres à particules (FAP) toujours plus stricts, peinent à égaler

Cote et Investissement (La réalité du marché)

À sa sortie, il fallait montrer patte blanche pour obtenir un bon de commande. En 2026, le ticket d'entrée sur le marché de l'occasion est élitiste.

Le Pack Heritage Design : Les modèles équipés de cette option (gris argent GT, nez blanc, sellerie cognac) sont les plus prisés et s'échangent souvent au-delà des 380 000 €.

L'Investissement : Contrairement à une GT3 RS qui perd de la valeur dès que la nouvelle sort, le Speedster est intemporel. C'est une valeur refuge, comparable à une œuvre d'art

Le verdict 2026

La 991 Speedster n'est pas la plus rapide des 911 sur un tour de circuit, mais c'est assurément la plus désirable pour la route. Si vous avez les moyens de vous en offrir une en 2026, ne la laissez pas au garage. C'est une machine à remonter le temps, vers une époque où conduire était un acte physique et sonore