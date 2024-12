EvoCars Lyon, votre voiture de rêve n’attend que vous !

Vous êtes passionné des belles sportives, de voitures de prestige. Vous avez le projet d’en trouver une qui vous convienne et vous permettre de réaliser votre rêve de conducteur ? EvoCars Lyon est, sans aucun doute, l’agence qu’il vous faut. Il n’a d’ailleurs pas fallu très longtemps pour que cette entreprise se fasse un nom sur le marché. Pourtant, elle n’a été créée que le 8 janvier 2024. Elle fête donc sa première année, une année intense vécue par les deux fondateurs, Lawrys Mellet, 28 ans, et Mathys Romand, 24 ans.

EvoCars Lyon est née de la volonté de ces deux amis d’ouvrir une agence automobile ensemble. Les deux travaillaient, auparavant, dans la même entreprise, Lawrys comme responsable d’agence et Mathys comme alternant en vente automobile. Le courant est très vite passé entre eux, normal entre deux dingues des belles bagnoles, encore plus des sportives de caractère. Au fil des discussions, les liens se tissent et l’idée d’imaginer leurs propres entreprises se concrétise.

Cette entreprise, ils la pensent pour vendre des sportives qui leur plaisent avec cette volonté de se faire plaisir tout en travaillant, une bien belle ambition. En optant pour un marché qui les passionne, les deux parviennent à allier le plaisir au travail. Ainsi, ils n’ont pas l’impression de travailler, ce qui les incite à s’investir toujours dans leur entreprise. La confiance entre les deux gérants est totale. Ça se sent dès que vous pénétrez dans les locaux de l’entreprise où la bonne humeur règne, où les sourires rassurent et mettent en confiance.

Ils aiment transmettre leur passion. Mais cela ne fait pas tout au moment de finaliser une affaire. Heureusement d’ailleurs. Lorsque vous faites appel à leur service, vous êtes certains de vous trouver face à deux personnes dévoués, passionnés, passionnants et conviviaux. En moins d’un an, ils ont prouvé aux clients que derrière la bonne humeur, le travail était très sérieux tant ils se sentent investis pour combler vos demandes tout en partageant au maximum leur passion avec vous. Comme ils l’expliquent très bien, « nous nous sommes spécialisés dans les véhicules sportives, de luxe, récents, peu kilométrés disposant d’un suivi limpide et transparent. Notre vocation est de présenter à nos clients la future voiture de leurs rêves et pouvoir concrétiser leurs projets. Nous sommes en mesure de les accompagner pour chaque projet automobile, en effet la société est spécialisée dans le dépôt vente, l’achat/vente, recherche personnalisée, et l’estimation de véhicule. »

Pour rendre le service le plus précis possible, la fine équipe a su s’entourer de professionnels sérieux et fiables en toute circonstances. Normal, quand on vend du prestige, tout doit être carré et aucun détail ne doit être oublié. Pour cela, ils se sont associés avec un atelier de reprogrammation moteur de renom, Sportech Performance, en qui ils ont entière confiance. Ainsi, dès qu’une voiture présente une anomalie, un doute sur sa fiabilité, un suivi flou ou rate l’un des points de contrôle établis par EvoCars Lyon dès la rentrée en stock, elle n’est pas mise en vente. Sur ce genre d’automobiles rares et prestigieuse, rien ne doit être laissé au hasard, surtout pas tout ce qui se rapporte à la mécanique et à la carrosserie. Là encore, l’entreprise fait appel à des sous-traitants hyper qualifiés qu’ils eux-mêmes sélectionnés pour la qualité de leur travail et de leur sérieux.

En très peu de temps, l’entreprise lyonnaise a acquis une excellente réputation auprès des amateurs de sportives de caractères. Les deux gérants ont fait de leur passion l’ADN de l’entreprise et ça matche auprès des clients et des propriétaires de voitures prestigieuses de leur confier leur automobile à la vente. EvoCars Lyon propose désormais 50 voitures en moyenne à la vente. Chacun des modèles est garanti 12 mois avec une possibilité d’étendre cette garantie. Le duo s’occupe aussi du financement et des reprises. Si vous vous rendez dans leurs locaux, vous découvrirez un show-room somptueux avec une bonne quinzaine voitures de premier ordre en exposition. Vous y trouverez des Porsche, Mercedes, Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alpine, Renault Sport et plein d’autres marques ! De quoi en prendre plein la vue, de quoi rêver et avoir cette envie irrésistible de prendre la route.