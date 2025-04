Dans la famille Gloanec, la passion pour l’automobile se transmet de génération en génération. Jean-Luc et Stéphane, fi ls d’un garagiste de Langolen, ont grandi en apprenant les fondements du métier aux côtés de leur père. Très tôt, ils ont intégré les valeurs de travail, de persévérance et d’engagement, des principes qui les guident encore aujourd’hui.

En 1990, les deux frères fondent Espace Auto à Quimper, initialement situé route de Brest. Dès le début, ils se distinguent par leur désir de développer la vente de véhicules neufs et d’occasion tout en conservant un atelier mécanique et carrosserie performants. Cette double approche leur permet d’off rir à leurs clients un service complet et adapté aux besoins variés.

En 2001, ils regroupent l’ensemble de leurs activités sur un site unique, route de Bénodet, un choix stratégique qui favorise la croissance de l’entreprise. Ce déménagement marque un tournant important dans leur développement, leur permettant de mieux optimiser leurs ressources et d’améliorer la fl uidité de leur organisation interne.

La qualité du travail, la disponibilité et l’intégrité sont les piliers de leur succès. Espace Auto se distingue par son approche honnête et transparente, où le client n’est jamais poussé à l’achat et bénéfi cie d’un service après-vente réactif et effi cace. Cette philosophie d’entreprise repose sur le respect de la parole donnée et la priorité accordée à la satisfaction du client.

L’expansion de l’entreprise est marquée par des étapes clés : en 2006, l’achat d’un terrain voisin permet l’installation d’une structure couverte de 400 m², augmentant ainsi la capacité d’exposition des véhicules. En 2010, le rachat d’un autre terrain conduit à la construction d’un bâtiment dédié au service après-vente : réparation, carrosserie et peinture. Ce nouveau bâtiment off re aux clients et salariés des installations modernes et performantes garantissant un service de qualité. En 2023, un nouveau show-room moderne dédié exclusivement à l’automobile voit le jour, refl étant l’évolution et l’adaptabilité de l’entreprise.

Aujourd’hui, Espace Auto s’étend sur 4000 m² bâtis et 30 000 m² de terrain. L’entreprise emploie 40 personnes et propose plus de 300 véhicules neufs et d’occasions, toutes marques, à des tarifs attractifs, avec des remises allant jusqu’à 35 % pour le neuf par rapport au réseau classique. Cette politique tarifaire avantageuse, combinée à un service humain et proche des consommateurs, a largement contribué à la réputation de l’entreprise.

Toujours à l’écoute des évolutions du marché, les frères Gloanec ont lancé en 2021 “Espace Loisirs by Espace Auto”, spécialisé dans les vans et fourgons aménagés. En tant que distributeur offi ciel des vans aménagés Stylevan Emotion et Stylevan Origin et des fourgons aménagés Dreamer, l’entreprise répond également aux aspirations des amateurs de voyages et d’aventures. Cette diversifi cation s’inscrit dans une volonté constante d’innover et de s’adapter aux attentes des clients.

Reconnu pour son savoir-faire et sa proximité avec la clientèle, Espace Auto a su conserver son indépendance dans un secteur en perpétuelle évolution. Avec une équipe investie et un sens prononcé du service, l’entreprise continue de prospérer tout en restant fi dèle à ses valeurs fondatrices. Les dirigeants attachent une importance particulière au bien-être de leurs collaborateurs, convaincus que la performance de l’entreprise repose également sur la motivation et l’implication de chaque membre de l’équipe.

Après plus de 35 ans d’histoire, la petite entreprise familiale a su grandir sans jamais perdre son âme. En conciliant tradition et modernité, Espace Auto Quimper demeure une référence incontournable dans le secteur automobile du Grand Ouest.