Si certains aiment rester dans leur zone de confort, d’autres se sentent pousser des ailes lorsqu’ils décident de prendre des risques, quitter ce qui rythmait leur vie depuis tant d’années. Mourad Sefiat fait parti de cette seconde catégorie. Comme beaucoup, la crise Covid est passée par là et lui a permis de faire un point sur sa vie professionnelle, sur ce qu’il rêvait pour son futur. Pendant 17 ans, Mourad a travaillé dans différentes grandes maisons de Champagne, se forgeant une très solide réputation dans ce milieu.

Le Covid passant par-là, Mourad Sefiat prend une décision courageuse, changer totalement de voix. Il a 36 ans, un âge où on a envie de se prendre en main et être maître de sa destinée. Dingue de voitures, homme de challenge qui sait ne pas reculer devant la difficulté, il se lance dans l’auto-entrepreneuriat et créé sa propre entreprise, MS Auto 51 en juillet 2020. Un pari risqué, surtout dans un contexte économique complexe et peu propice à l’achat de véhicules pour les particuliers.

Ultra motivé, sûr de son fait, il se lance en mettant toutes ses économies dans sa nouvelle affaire. Pour séduire sa clientèle, il peut compter sur sa personnalité qui ne laisse personne indifférent. Homme engagé, entier, volontaire, capable de déplacer des montagnes, encore plus quand le jeu en vaut la chandelle. A ses débuts, il mise sur l’achat/vente avec cette idée majeure de maîtriser le produit qu’il met en vente et pour lequel il s’engage personnellement. Il commence avec trois voitures, des débuts modestes mais qui lui permettent de bien se roder et de cerner l’ensemble des composantes de ce nouveau marché pour lui.

Très rapidement, MS Auto 51 se développe et gagne en notoriété. Pour soutenir cette croissance, l’entrepreneur se montre intransigeant sur le choix des voitures à mettre en vente. Chez lui, les critères de sélection sont stricts et carrés : des véhicules 100% issus du marché français, sans exception, de 1ère main, avec un entretien complet, à jour et uniquement effectué par le réseau constructeur. De plus, chaque voiture doit avoir moins de six ans. Si un de ces points est manquant, l’entreprise rémoise ne donnera pas suite. Pour se faire connaître par le plus grand nombre en Champagne, MS Auto 51 multiplie les actions, les soutiens à des causes de manière totalement altruiste. Il devient sponsor du club du Stade de Reims. Ces actions sont positives et donnent des résultats probants.

Mais pour fidéliser la clientèle, Mourad et son équipe se doivent d’assurer et de toujours respecter leurs engagements auprès des curieux et acheteurs potentiels. Rapidement, l’entreprise se développe et déménage dans un nouveau local en juin 2024. Dans ce bâtiment, elle dispose d’un beau show-room de 300m2, de quoi rassurer encore plus les clients. Un mois plus tard, signe d’une volonté d’expansion, Mourad Sefiat ouvre une seconde structure, MS Glass Detailling et la définit comme une entreprise spécialisée dans le remplacement et réparation de vitrage automobile ainsi que dans le nettoyage de véhicules et d’utilitaires. Six salariés travaillent d’arrache-pied pour faire honneur à la réputation de l’entreprise, trois préparateurs, un poseur vitrage, une secrétaire et, bien sûr, Mourad.

Ce dernier a inoculé le virus du travail (très) bien fait à son équipe. La réputation de MS Auto 51 grandit vite et bien, si bien que certains concessionnaires locaux, comme ceux des marques Toyota ou Lexus, n’hésitent pas à faire appel à ses services, sachant parfaitement que le travail sera efficace et premium. Normal, avec les années, le savoir-faire est toujours meilleur ce qui lui permet de répondre aux demandes de plus en plus précises, exigeantes de nombreux professionnels et, bien entendu, de particuliers. Il suffit de lire les retours d’expérience pour comprendre à quel point MS Auto 51 a réussi son pari, à quel point cette entreprise encore jeune ressemble à son fondateur et cultive cette image de sérieux mais aussi de convivialité. Dans les locaux, on voit des sourires, on voit des rires, on entend des gens rassurants, on observe des professionnels qui ne comptent pas les heures et avancent tous dans la même direction pour réaliser le travail le plus parfait possible. Par la suite, l’objectif serait d’agrandir son showroom afin d’augmenter son volume de véhicules disponibles à la vente. Vous l’aurez compris, Mourad Sefiat est en pleine expansion et s’engage dans un pari audacieux, à l’image de cet homme passionné et au grand cœur.