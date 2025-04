L’agence Ewigo de Cholet vient de fêter dignement ses deux ans d’existence. Ouverte le 16 janvier 2023 avec Benjamin Menanteau à sa tête, l’agence franchisée s’est forgée une solide réputation auprès d’une clientèle ravie de l’expérience d’achat ou de vente avec elle.

Ewigo, certains le savent, est un réseau de franchisé créé en 2014 par Florent Barboteau et qui mise sur la simplification et la sécurisation des transactions automobiles entre particulier. En 10 ans, le réseau a su se développer à la vitesse de l’éclair en se basant sur des valeurs simples mais à respecter scrupuleusement, la transparence et l’honnêteté. Ewigo se présente ainsi : « L’idée est de combler le vide existant dans la chaîne de distribution automobile en proposant des services additionnels et une sécurisation du paiement pour limiter les risques encourus pour les particuliers. »

Enfant de Cholet, Benjamin Menanteau est, en 2023, un nouveau venu dans le milieu de l’automobile. Son parcours professionnel lui a permis d’acquérir un grand nombre de compétence grâce à la grande diversité de ses différentes expériences précédentes. Educateur sportif diplômé d’état et formateur des jeunes d’un club de basket des Herbiers, il gravit les échelons dans la chaîne de magasin Décathlon. D’abord chef de rayon à ses débuts, il devient cadre commercial de l’enseigne sportive pendant douze ans, le temps de développer des compétences forte comme le travail en équipe ou les ressources humaines.

Comme pour beaucoup, la période Covid va transformer sa vie. Homme très actif, convivial, chaleureux, il veut donner un nouveau sens à sa vie et s’intéresse au marché de l’automobile avec l’objectif d’entreprendre. Il rencontre plusieurs fois Florent Barboteau, créateur d’Ewigo. Ces échanges sont tellement riches qu’il est convaincu de se lancer dans l’aventure de ce réseau qui, année après année, démontre le bien-fondé de sa démarche. Il rejoint le réseau en 2021 puis trouve un local pour se lancer et parvient à obtenir un prêt bancaire qu’il transforme même en prêt d’honneur « Initiative Anjou. »

Il y a deux ans donc, l’entrepreneur ouvre son agence Ewigo dans un local de 80m2 posé sur un parc pouvant stocker entre six à huit voitures. A l’ouverture, Benjamin n’est pas seul puisqu’il est accompagné de deux alternants commerciaux et d’un agent entrepreneur. Sportif dans l’âme, il cultive l’esprit d’équipe avec cet objectif de performer. Franchisé Ewigo, il se reconnaît dans les valeurs de l’entreprise et adhère totalement à la charte mise en place par la société : des voitures de moins de 120.000 kilomètres et moins de 10 ans.

Depuis deux ans, il travaille d’arrache-pied pour être le meilleur lien entre acheteur et vendeur. Sa bonhomie et son sérieux sont des atouts des taille aux yeux des clients, toujours bien accueillis dès qu’ils font appel à cette agence de la cité des Mauges. Pour l’entrepreneur, il est essentiel d’apporter le plus grand soin à chaque voiture mise en vente. Un véhicule bien entretenu a plus de chance de se vendre au bon prix que l’inverse, c’est logique. Auprès de ses clients, Ewigo Cholet est d’une écoute très attentive et s’appuie sur une qualité d’accompagnement de haut niveau tout en proposant une multitude de services pour vous faciliter la vie. Benjamin Menanteau et son équipe (désormais deux commerciaux et un alternant) sont vus, par les clients, comme des accompagnateurs et des facilitateurs de service. Dans ce milieu hyper concurrentiel, le sérieux est toujours récompensé, tout comme la fiabilité d’une entreprise qui joue sur la transparence avant tout. A l’heure actuelle, l’agence choletaise compte entre 50 et 60 mandats et annonce un objectif de croissance à 80 mandats. Un objectif réaliste.