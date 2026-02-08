Le Salon de l’Auto de Bruxelles était probablement le lieu idéal choisi pour mettre en valeur tout le savoir-faire du nouveau département conjoint de personnalisation (Alfa Romeo et Maserati) baptisé “Bottegafuoriserie”. En effet, le modèle Giulia Quadrifoglio “Luna Rossa” vient surprendre tout le monde, en l’absence de véritable nouveauté de la marque au Biscione. Produite à seulement 10 exemplaires (tous déjà vendus), la Luna Rossa est un hommage à l’aérodynamisme.

Sur base d’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, la berline italienne se pare de nouveaux éléments issus du monde nautique, avec une livrée bicolore gris et noir aux petites touches de rouge. En effet, l’auto est le fruit d’un partenariat avec l’équipe du bateau de course AC75 Luna Rossa, un monocoque ayant participé à la 37ème America’s Cup. L’auto se reconnaît à son nouveau bouclier avant en fibre de carbone, mais aussi et surtout à son aileron en carbone. Ce dernier est scindé en deux éléments sur chaque extrémité du véhicule et possède une forme audacieuse mais fonctionnelle puisqu’il apporte 140 kg d’appui à haute vitesse.

Dans l’habitacle en cuir, carbone et alcantara, on retrouve également de nombreux éléments de personnalisation. Les équipes de Bottegafuoriserie ont remanié les sièges baquets afin de s’inspirer des gilets de sauvetage de l’équipe du Luna Rossa : ces derniers sont gris, avec une bande rouge centrale particulièrement racée. Le tableau de bord quant à lui est directement issu des tissus du voilier. En ce sens, la personnalisation permet véritablement de mêler les mondes automobile et nautique.

Sous le capot, Alfa Romeo n’a pas jugé judicieux d’apporter des modifications au bloc essence V6 2,9 L qui développe toujours 520 chevaux pour un couple de 600 Nm (soit moins que les versions GTA et GTAm de la Giulia). Ce bloc est associé à un différentiel autobloquant mécanique, une boîte automatique à 8 rapports et à un nouveau système d’échappement Akrapovic pour une sonorité renforcée. La marque n’a pas directement communiqué sur les performances, mais il y a fort à parier qu’elles sont a minima identiques à celles de la Quadrifoglio standard.

Fiche technique (Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio “Luna Rossa”)