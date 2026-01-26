Nouveau chef chez AMG

Un ancien de chez Porsche

D’ici juillet 2026, le département sportif de Mercedes aura un nouveau chef en la personne de Stefan Weckbach. En plus de s’occuper de la division AMG, il prendra également les rênes de la division Maybach. Stean est un pur produit du groupe Volkwsagen, au sein duquel il avait supervisé le projet Porsche Taycan, avant de prendre la tête du département stratégie du groupe VW. Son rôle sera essentiel pour électrifier AMG de la meilleure des façons tout en gardant l’aspect émotionnel et garder le V12 (exclusif à la Maybach pour l’heure).

Adrian Sutil arrêté

Des soupçons de fraude

L’ancien pilote de Formule 1 Adrian Sutil reconverti en hommes d’affaires dans le monde des véhicules de luxe, est plus connu pour son train de vie à Monaco et sa collection hallucinante de supercars (Koenigsegg, Veyron et autres engins rarissimes) que pour ses faits d’armes sur le circuit. Il a été récemment arrêté en Allemagne et placé en détention provisoire. Les autorités le soupçonnent de détournement de fonds et d’escroquerie aggravée. Présumé innocent jusqu’au jugement, l’homme nie les faits.