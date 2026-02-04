Débuts prometteurs en F1

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais il semblerait que les débuts de la nouvelle écurie Audi sont particulièrement prometteurs à la suite des premiers roulages d’essai à Barcelone. Les équipes d’ingénieurs ont réussi à transfigurer l’ancienne Sauber C45 en une monoplace qui pourrait gagner, à tel point que l’écurie allemande viserait le titre dès 2030 ! La méthode du directeur technique James Key semble porter ses fruits : une technique maîtrisée et des équipes déterminées.

Le 5 cylindres AUDI a 50 ans

La marque aux anneaux vient de dévoiler le GT50 Concept, un véhicule qui rend un hommage appuyé au 5 cylindres Audi, né il y a 50 ans (un anniversaire concomitant au cinquantenaire de la Série 3). La marque a décidé de mettre fin à cette motorisation du fait des volumes de vente jugés insatisfaisants, au grand désarroi des amateurs de thermiques. Ce concept au dessin minimaliste possède de façon indéniable un ADN Audi, avec des lignes qui s’inspirent de nombreuses légendes des sports mécaniques badgées des 4 anneaux (dont la très connue Audi Quattro) et équipées du fameux 5 cylindres.