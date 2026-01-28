Fortement camouflée lors du dernier Festival of Speed à Goodwood, Toyota dévoile enfin sa GR GT (Gazoo Racing GT), qui lui permet de revenir clairement sur le segment des supercars modernes. Toyota assure qu’il s’agit d’une véritable voiture à sensations qui demande une implication totale de la part de son pilote. Toyota souhaite une expérience d’achat haut-de-gamme : vous ne trouverez donc pas cette GR GT en concessions. Le prix de la supercar hybride est pour l’heure non officiel.

La Toyota GR GT est une voiture de sport basse et large homologuée pour la route qui utilise un châssis en aluminium renforcé (une première chez le constructeur japonais). Elle possède un long capot plongeant (à la manière d’une certaine AMG GT) avec plusieurs entrées d’air, quoique moins criantes que celles disposées sur le bouclier avant. De nombreux éléments sont en plastique renforcé de fibre de carbone (capot, toit etc...). Quant à l’arrière, il semble beaucoup plus large, avec un bandeau lumineux de part et d’autre du véhicule surmonté par un spoiler. Quatre sorties d’échappement sont efficacement intégrées au diffuseur. Info amusante : il n’y a aucun badge Toyota sur le véhicule, mais les sigles GR et GT. La GR GT est freinée par un système de freinage Brembo en carbone-céramique.

Dans l’habitacle, Toyota mise sur une sportivité sobre avec une configuration strictement deux places et l’utilisation combinée de cuir et d’alcantara. Le volant à trois branches et marqueur rouge à midi ainsi que les sièges Recaro sont résolument sportifs et ne laissent pas planer le doute. Toyota a fait le choix d’un intérieur en cuir rouge, symbolisant la passion déchaînante du véhicule. Aussi, de nombreux boutons physiques demeurent sur la console centrale, sous un écran tactile de taille moyenne. Le confort à outrance n’est clairement pas sa raison d’être.

Sous le capot, Toyota a fait le choix d’un V8 4,0 litres avec deux turbos associés à un système d’hybridation légère (qui permet de prendre le relais lors des changements de vitesse notamment). Le bloc moteur développe ainsi 650 chevaux pour un couple de 850 Nm, associé à une boîte automatique à 8 rapports monte à l’arrière du véhicule. Avec un poids annoncé à 1750 kg, il y a fort à parier que cette Toyota GR GT sera diablement efficace. Néanmoins, le constructeur s’est bien gardé de dévoiler toutes les données techniques pour le moment. Nous allons donc nous satisfaire de ce qu’on a, et c’est déjà énorme !

Fiche technique (Toyota GR GT)