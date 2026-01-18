Les 85 ans de la Jeep Wrangler !

Un V8 Hemi prévu

La Jeep Wrangler fait partie de ces modèles absolument iconiques de l’histoire automobile, qui fêtera ses 85 ans en 2026. Et pour célébrer ce dinosaure qui a bien vieilli, la marque prépare douze versions inédites, dont une particulièrement intéressante puisqu’elle sera équipée du V8 Hemi 6,4 L qui développera ici 470 chevaux pour 637 Nm de couple ! Vous avez bien lu, la Jeep Wrangler Moab 392 verra le fameux bloc à 8 cylindres renaître (alors qu’il avait été mis à mort) afin de faire durer l’héritage, liée à un système de quatre roues motrices. Malheureusement, il sera réservé aux USA. Mais l’importation n’est jamais bien loin...

Kia, roi du divertissement

Partenariat avec Disney, Marvel, Pixar...

Nos voitures évoluent constamment. Les écrans ont pris une place prépondérante dans nos habitacles, et l’infodivertissement est devenu un des éléments clés dans l’acte d’achat. Le constructeur coréen KIA l’a bien compris en nouant un partenariat avec Disney pour sublimer l’expérience en voiture. De nombreux thèmes sont proposés, offrant toute la panoplie des univers Disney : de Star Wars à Marvel en passant par National Geographic ou les dessins animés traditionnels. L’automobile évolue ainsi avec vos préférences et vous proposera une véritable approche émotionnelle et divertissante.

L’Europe fait marche arrière

Le moteur à combustion va perdurer après 2035

Ce n’était qu’une question de temps. Nous vous en parlions depuis des mois, voire des années. Les constructeurs ont finalement obtenu gain de cause auprès des institutions européennes. Il n’est désormais plus question d’arrêter les moteurs thermiques d’ici 2035 ! En revanche, ces derniers devront fonctionner avec des carburants synthétiques ou des biocarburants. Certains constructeurs (comme Porsche) ont déjà une longueur d’avance sur la question, tandis que ceux ayant fait le choix du tout-électrique devront probablement revoir leur stratégie.