Quand bien même le constructeur allemand revoit sa stratégie électrique avec davantage de précaution, l’électrification du Porsche Cayenne était prévue de longue date, et va cohabiter avec ses frères et sœurs thermiques et hybrides. Porsche a enfin dévoilé la variante zéro émissions du mythe ayant sauvé la marque, et il s’agit ni plus ni moins que de la Porsche la plus puissante de l’histoire (malgré un poids d’éléphant). Son prix est de 107,000 pour la version Standard et 167,200 euros pour la version Turbo.

Porsche a su conserver sa silhouette globale, tout en grandissant (5 mètres de long) et en augmentant son poids (2645 kg pour la version Turbo). La face avant semble presque moins imposante, avec ses feux Matrix LED relativement fins et ses volets d’air discrets. La face arrière quant à elle reflète sa nature électrique : bandeau LED sur toute la largeur, avec grand lettrage lumineux, lames arrière latérales actives. Si vous optez pour la version Turbo (la plus puissante) vous pourrez aussi bénéficier d’un système de freinage en carbone-céramique (optionnel). À ce sujet, Porsche annonce que la récupération d’énergie au freinage est presque comparable aux niveaux de Formule E !

Dans l’habitacle, la technologie a fait un bond en avant. Tout s’articule autour du Flow Display, le plus grand écran OLED incurvé de Porsche qui intègre un assistant IA et permet de contrôler les essentiels du véhicule (éclairage, sièges etc..). Le nouveau Cayenne électrique possède un bouton de démarrage, mais vous pouvez également vous en charger via une appli ou un smartphone. Spacieux, l’empattement augmente de 13 centimètres, tandis qu’un toit panoramique à cristaux liquide renforce la sensation de liberté. L’auto possède une batterie 113 kWh et propose une autonomie de 623 km (version Turbo). Quant au coffre, il vous propose jusqu’à 553 litres de volume de chargement.

Sous le capot, Porsche mise sur une architecture 800V et équipe son Cayenne de deux moteurs synchrones à aimants permanents (un sur chaque essieu). La transmission est intégrale avec gestion électronique. Le Cayenne Turbo délivre une puissance cumulée de 857 chevaux et jusqu’à 1500 Nm de couple (la puissance peut grimper à 1150 chevaux lors de l’activation du mode “Launch Control”). Difficile de croire que l’auto dépasse les 2,6 tonnes puisque le 0 à 100 km/h est abattu en 2,5 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 260 km/h. Grâce à l’architecture 800V, la recharge peut se faire jusqu’à 400 kW, et passer de 10 à 80% en moins de 15 minutes (recharge par induction optionnelle également).

Fiche technique (Porsche Cayenne Turbo électrique)