Installée à Cuincy depuis novembre 2022, l’agence TransakAuto Douai a su s’imposer comme une référence régionale dans le véhicule d’occasion de qualité. Ici, pas de lot poussiéreux ni de promesses floues : on vous propose un accompagnement complet, une sécurité totale et un véritable sens du service.

TL;DR TransakAuto Douai (Cuincy) : achat/vente voitures d'occasion facile et sécurisé. Large choix (+90 véhicules, toutes marques).

Service complet : dépôt-vente, financement, formalités.

Équipe à l'écoute et professionnelle (note 4,8/5 sur Google).

Paiement sécurisé.

Une équipe à taille humaine, portée par la passion auto

Chez TransakAuto Douai, l’accueil est chaleureux, l’écoute est réelle. L’agence est dirigée par Maxime, épaulé par Thibaut, Maugan et Yannis, tous trois conseillers commerciaux à l’expertise reconnue. En soutien, Élise, chargée de développement, veille à faire rayonner l’agence et à optimiser chaque service. Un seul objectif : vous aider à vendre ou acheter votre véhicule en toute confiance.

+90 véhicules, toutes catégories, toutes motorisations

SUV familiaux, citadines dynamiques, berlines premium ou 4x4 baroudeurs : plus de 90 véhicules sont disponibles en stock, rigoureusement sélectionnés. Peugeot, BMW, Audi, Mercedes…, les plus grandes marques sont au rendez-vous, avec des motorisations essence, diesel ou hybrides, à partir de 2 490 €. Tous les véhicules sont révisés, garantis, et peuvent être livrés partout en France.

Une vente (ou un achat) sans stress

Que vous soyez vendeur ou acheteur, l’agence vous propose un pack tout-en-un :

• Dépôt-vente, reprise ou mise en relation sécurisée

• Gestion complète des formalités administratives (carte grise, cession, non-gage)

• Financement sur-mesure jusqu’à 72 mois

• Extension de garantie jusqu’à 36 mois

• Et surtout : paiement sécurisé via un compte séquestre certifié

L’avis des clients ? 4,8/5 sur Google

Avec 289 avis positifs (note moyenne de 4,8/5 en juillet 2025), TransakAuto Douai se distingue par sa réactivité, sa transparence et la qualité de son accompagnement. Appartenant au réseau national TransakAuto (+250 agences en France), l’agence de Cuincy en incarne parfaitement l’esprit : proximité, sérieux et efficacité.

TransakAuto Douai (Cuincy)

965 rue du Faubourg d’Esquerchin, 59553 Cuincy

06 42 71 37 49

Du mardi au samedi, de 10h à 19h – Uniquement sur rendez-vous

Acheter ou vendre sa voiture d’occasion ? C’est simple, pro, et sécurisé avec TransakAuto Douai.