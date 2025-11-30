TransakAuto poursuit son développement sur le marché français avec l’ouverture d’une nouvelle agence en Alsace, du côté de Hégenheim. L’agence Transakauto Saint-Louis a ouvert ses portes fin septembre. C’est le jeune Enzo Brocheray qui est aux commandes de cette franchise de l’entreprise spécialisée dans l’intermédiation automobile. A 25 ans, à un âge où beaucoup se cherchent encore, où certains n’ont toujours pas terminé leurs études et réfléchissent à leur avenir, Enzo, lui, sait ce qu’il veut. Il aime entreprendre et se passionne pour le milieu de l’automobile. Malgré son jeune âge, l’entrepreneur possède déjà une belle expérience. Pendant ses études, il a privilégié l’alternance (pendant cinq ans dont une année en concession automobile), histoire de s’aguerrir et d’acquérir une solide expérience en milieu professionnel. De ces expériences liées à ses études, Enzo décide, dès l’obtention de son Master, de se lancer à son compte en ouvrant une structure d’achat et de vente automobile il y a un an. Cette expérience lui ayant permis de faire ses armes, il a ensuite voulu développer sa structure et la pérenniser tout en travaillant d’une manière différente. C’est ainsi que s’est posée la question de s’appuyer sur un réseau en utilisant une marque, un savoir-faire, une image et des process clairement établis pouvant lui permettre de franchir un nouveau palier.

C’est assez naturellement que le feeling s’établi avec TransakAuto, plus de 15 ans d’expérience et acteur incontournable dans l’intermédiation automobile. Enzo se sent proche de la philosophie développée par Michaël Ledoux, fondateur de l’entreprise en 2009. Ce dernier avait 26 ans quand il a créé TransakAuto, quasiment le même âge qu’Enzo. L’idée est claire : « inaugurer un modèle hybride, à mi-chemin entre le garage, le conseiller auto et la plateforme digitale, pour accompagner les particuliers dans l’achat ou la vente de leur véhicule en toute sécurité. »

Pour Enzo Brocheray, s’allier à cette franchise en plein développement sonne comme une évidence. D’abord installé tout proche de Colmar, il déménage pour se poser à Hégenheim, à quelques encablures de Saint-Louis. Accompagné par TransakAuto, il procède à des travaux nécessaires pour ouvrir une agence qui lui ressemble et qui accueillera dans les meilleures conditions sa clientèle future. Ambitieux et dynamique, il explique porter à cœur sa mission : « Je suis déterminé à offrir un service sécurisé, transparent et clé en main, aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs de véhicules d’occasion », assure-t-il.

Dans son agence de Saint-Louis, Enzo se montre méthodique. Il gère habilement les premiers mandats, la vente, tout en s’occupant de l’administratif. Un gros travail mais qui ne l’effraie pas. Mieux encore, quelques jours après son ouverture, TransakAuto Saint-Louis compte déjà une vingtaine de mandats, signe évident que le travail et la personnalité d’Enzo payent. Pour l’entrepreneur alsacien, être associé à TransakAuto simplifie les choses. Il peut ainsi proposer un ensemble de services et de garanties rassurant l’acheteur et le vendeur et sécurisant la vente. Enzo est le lien entre les deux. Sa personnalité et ses connaissances font que les contacts se font en toute confiance. Réactif, hyper pro, il tient à ce que les services qu’il propose soient transparents. Avec lui, pas de fausses surprises, pas de discours compliqués ni alambiqués, tout est pensé pour être efficace et pour répondre à vos demandes. Son dynamisme lui permet d’être rapide dans la mise en vente de chaque voiture sous mandat en leur assurant une excellente visibilité sur plusieurs plates-formes de vente du marché français et européen. Un exemple ? Chaque voiture en vente est mise en ligne avec une trentaine de photos ainsi qu’un dossier de présentation précis et méticuleux. Fort de l’expérience TransakAuto, chaque transaction est bien sûr sécurisée, de quoi rassurer l’acheteur comme le vendeur. Les premiers retours de l’agence de Saint-Louis sont positifs, Enzo étant bien décidé à tout faire pour développer son agence en restant au plus proche de chaque client.