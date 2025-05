Nous vivons dans une époque particulièrement nostalgique, qui donne du poids au passé et fait revivre des anciens mythes. Avec sa Renault 5 Turbo 3E, la marque au losange est en plein dans cette tendance puisqu’il s’agit ici d’un hommage à la mythique R5 Turbo des années 1980 avec une différence de taille : il s’agit d’un modèle 100% électrique en pure propulsion avec des capacités spectaculaires. C’est à se demander si la ligne de démarcation entre Alpine et Renault existe réellement ! L’auto sera commercialisée dès 2027 pour un prix encore inconnu à l’heure où nous écrivons ces lignes.

La Renault 5 Turbo 3E est particulièrement agressive avec son kit carrosserie criblé d’éléments aérodynamiques et son postérieur XXL. Cette sportive sur base de Renault 5 possède une superstructure en fibre de carbone et une architecture 800V, tandis que sa plateforme a été développée en partenariat avec Alpine. L’auto possède de nouveaux pneus spécifiques montés sur des jantes 20 pouces, donnant encore plus d’adhérence. L’ère moderne exige des dimensions toujours plus grandes : cette 5 Turbo 3E basée sur la R5 électrique est donc beaucoup plus massive que sa prédécesseure et notamment plus large. Avec un poids de 1450 kg, Renault a réussi à garder sa sportivité et son dynamisme hors pair.

Dans l’habitacle, la marque au losange se concentre sur la sportivité, avec plusieurs modes de conduite disponibles. La Renault 5 Turbo 3E possède même un bouton physique qui permet de déclencher un boost de puissance temporaire (comme si son couple monumental ne suffisait pas à lui seul). L’auto intègre une batterie 70 kWh avec une puissance de charge allant jusqu’à 350 kW. Renault annonce une autonomie prévisionnelle supérieure à 400 km (cycle WLTP), une autonomie qui doit fortement baisser lorsque la 5 Turbo 3E est utilisée sportivement.

Sous le capot, une double motorisation électrique (sur chaque roue arrière) déploie une puissance cumulée de 540 chevaux avec un couple démentiel de 4800 Nm. Nous sommes ici bien lion des 160 chevaux et 206 Nm de la R5 Turbo de 1980. En d’autres termes, il s’agit du modèle le plus puissant et performant de l’histoire de la marque, déployant une agilité et une réactivité hors normes. Car en effet, côté performances Renault annonce un 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes et une vitesse de pointe de 270 km/h (probablement aucune limitation électronique).