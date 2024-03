Porsche Panamera Sonderwunsch 2024, Une Panamera unique.

Le constructeur allemand Porsche a présenté la troisième génération de sa berline Panamera lors du Salon de Shanghai. C’est lors de cet événement que la marque en a également profité pour dévoiler un modèle unique qui met en relief son travail de personnalisation : la Porsche Panamera Sonderwunsch. Il s’agit d’un modèle unique destiné à un client exigeant et raffiné, qui relance le département de personnalisation Sonderwunsch des années 70 qui, à titre de comparaison, s’apparente au Tailor Made de Ferrari ou Ad Personam de Lamborghini. La Turbo e-Hybrid standard coûte démarre à 194,000 euros, et il vous faudra probablement débourser un peu plus pour une création Sonderwunsch.

Sur base de Panamera Turbo e-Hybrid de troisième génération, cette auto est un délice de détails avec ses baguettes décoratives et un bouclier avant élargi. Dans le cadre du programme Sonderwunsch de Porsche, le client a planifié et supervisé l’exécution de sa Porsche aux vitres teintées. La carrosserie unique est bicolore et présente un dégradé tirant vers le noir. Cette peinture développée pour l’occasion (mêlant Leblon Violet et Avium Metallic) contient des paillettes vaporisées avec de l’or, pour une profondeur sans pareil. L’auto se remarque également par ses sorties d’échappement en bronzite ou encore les jantes à écrou central, inspiré des 911.

L’habitacle n’a pas encore été finalisé puisque Porsche laisse le choix au propriétaire de finaliser son œuvre avec les nombreuses possibilités qui sont offertes en ce qui concerne les tissus et matériaux. En revanche, il s’agit bien évidemment du nouvel intérieur de la Panamera de 3ème génération et de son cockpit Porsche Driver Experience, avec un affichage entièrement numérique. Tout reste néanmoins à déterminer dans cet intérieur luxueux.

Sous le capot, la Panamera Sonderwunsch développe 680 chevaux pour un couple maximal de 930 Nm grâce à son bloc V8 biturbo associé à un moteur électrique et sa boîte automatique PDK à 8 rapports. Ainsi développée, la Panamera Sonderwunsch offre une expérience de conduite façonnée pour répondre aux désirs exigeants des clients Porsche.