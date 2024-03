Porsche Macan électrique, Le futur succès ?

Après de nombreux mois de suspense et de véhicules de tests, Porsche lève enfin le voile sur son dernier bébé, la dernière génération du Macan 2024. Dix ans après la première génération, il s’agit ici d’une génération entièrement électrique (qui devient le deuxième modèle 100% électrique de Porsche). Reposant sur la nouvelle plateforme PPE, un gros travail a été effectué sur l’aérodynamisme (cX de 0,25) avec de l’aéro active et passive. En attendant de nouvelles versions, Porsche ne propose au lancement que deux modèles : Macan 4 (à partir de 86,400 euros) et Macan Turbo (à partir de 118,900 euros). Les livraisons débuteront en moitié d’année.

Au niveau du design, les proportions ayant fait le succès du Macan sont gardées, avec une silhouette musclée mais aérodynamique, mis en exergue par cette courbure du toit moins inclinée. La partie arrière reprend les phares LED du Taycan, de bout à bout du véhicule, et l’intégration d’un aileron actif avec trois positions (la version Turbo possède deux nouvelles entrées d’air sous le bandeau lumineux, pour davantage de sportivité). La partie avant évolue peu si ce n’est pour les optiques, séparées en deux, et de nouvelles entrées d’air.

Dans l’habitacle, de grosses nouveautés sont à prévoir, notamment avec une nouvelle instrumentation divisée en trois écrans (dont un réservé au passager avant, non visible du conducteur). L’affichage tête haute est de la partie, tandis que le levier de vitesse est désormais sur le tableau de bord, à droite de la colonne de direction. La batterie de 95 kWh (fabriquée par CATL) est positionnée dans le plancher, mais l’auto propose un bon espace intérieur malgré tout, sans pour autant être incroyable (gabarit oblige). Porsche annonce une autonomie allant de 591 km (Macan Turbo) à 613 km (Macan 4). Le nouveau Macan propose 540 L de volume de chargement, soit pareil que la dernière Série 5 Touring !

Sous le capot de la version la plus puissante (Macan Turbo), on retrouve un bloc électromoteur développant une puissance cumulée de 639 chevaux pour 1130 Nm de couple. En matière de performances, l’auto abat le 0 à 100 km/h en à peine 3,3 secondes (malgré un poids qu’on devine assez conséquent) et peut filer jusqu’à 260 km/h. Pour la première fois, le Macan peut être équipé de roues arrière directrices (en option). Grâce à une architecture 800 V, l’auto peut charger jusqu’à 270 kW en courant continue (et récupérer +70% de charge en 20 minutes).

Fiche technique (Porsche Macan Turbo): Moteur: électrique Puissance CV: 639 ch Couple: 1130 Nm Poids: Non communiqué 0-100 km/h: 3,3 sec Vitesse max: 260 Km/h Prix: à partir de 118,900 €