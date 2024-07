Porsche Cayenne GTS, le prix du badge.

L’arrivée de cette nouvelle déclinaison du Cayenne répond à un cahier des charges précis. D’une part, proposer quelque chose sans électrification et d’autre part un véhicule très puissant. En effet, le Cayenne Turbo GT (659 chevaux) n’étant pas commercialisé en Europe du fait des normes trop restrictives, la version la plus puissante actuellement est le Cayenne Turbo e-Hybrid (739 chevaux). Le Porsche Cayenne GTS vient corriger le tir en proposant un SUV thermique ultra puissant, mais également ultra cher puisqu’il tombe sous le malus écologique. L’auto est commercialisée à partir de 141,000 (+60,000 euros de malus) pour la version Coupé. Rajoutez 3000 euros pour la version Standard.

La silhouette du Cayenne reste globalement la même si ce n’est pour quelques détails. Par exemple, le Cayenne GTS propose un échappement bronze foncé. Aussi, il possède un aileron arrière adaptatif (avec feux arrière teintés) et des prises d’air plus proéminentes. On note également quelques éléments noircis, comme les bas de caisses ou encore l’entourage des fenêtres. L’auto est abaissée de 10mm par rapport aux autres versions grâce à sa nouvelle suspension pneumatique. La version GTS est disponible pour le Cayenne «standard” mais également pour la carrosserie Coupé.

Dans l’habitacle, très peu de différences par rapport à un Porsche Cayenne standard. Mis à part les badges GTS qui rendent l’erreur impossible, l’intérieur est identique. On y retrouve donc la même instrumentation numérique, ainsi que la microfibre Race Tex un peu partout (garniture de toit, une partie des sièges etc...). Le Coupé offre légèrement moins de hauteur sur les places arrière compte tenu du profil plongeant.

Sous le capot, on retrouve le bloc V8 bi-turbo 4,0 L développant 500 chevaux et un couple de 600 Nm. L’auto possède une suspension pneumatique de série issue du Cayenne Turbo GT, offrant une direction plus directe. Aussi, la transmission intégrale a été nettement améliorée grâce à un nouveau système de refroidissement par eau. Côté performances, Porsche annonce le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes et une vitesse maximale de 275 km/h.