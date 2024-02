Porsche Panamera 2024, Le plein de techno embarquée.

La toute première Porsche Panamera a été présentée en 2009, et voilà que la troisième génération pointe le bout de son nez. Avec une commercialisation prévue dès mars 2024 avec 3 versions disponibles (dont une Turbo), la berline allemande annonce une génération réussie, mêlant nouveautés mécaniques et technologiques (mais abandonnant la version Sport Turismo). Les prix allemands oscillent entre 107,800 euros (Panamera simple) à 192,500 euros (Panamera Turbo e-Hybrid).

Porsche Panamera Turbo e-Hybrid

La Porsche Panamera de troisième génération se présente sous la forme d’une berline 5 portes empruntant la plateforme MLB évoluée, avec la présence d’un hayon permettant d’accéder plus facilement au coffre. Le dessin se veut plus musclé, tout en largeur mais en conservant les dimensions ayant fait le succès de la Panamera. On découvre une fente d’aération horizontale au-dessus de la plaque d’immatriculation avant, tandis que le capot nervuré suggère plus de dynamisme. L’arrière est novateur, avec ses feux minces provoquant un effet sans cadre autour des LED.

Porsche Panamera 4

Dans l’habitacle, le confort reste de mise, avec des sièges séparés pour les deux passagers arrière (une version à empattement long est prévue). La présence du hayon est une facilité d’accès non négligeable par rapport à la lunette arrière en position fixe. La nouvelle Panamera possède un écran incurvé 12,6 pouces avec compte-tour central numérique (fini l’analogique) et le levier de vitesse est situé sur le tableau de bord, entre le volant et le système d’infodivertissement (écran de 10,9 pouces). Le volant continue à intégrer des boutons physiques, et c’est bien mieux comme cela.

Porsche Panamera Turbo e-Hybrid & Porsche Panamera 4

Sous le capot, la version la plus puissante est la Turbo e-Hybrid (V8), une hybride-rechargeable de 680 chevaux pour 930 Nm de couple, avec une boîte automatique PDK à 8 rapports. La version e-Hybrid possède le Porsche Active Ride (optionnel) : une suspension pneumatique avec amortisseurs actifs, tandis que les versions 100% thermiques possèdent de nouvelles suspensions sans barres antiroulis (remplacées par un système hydraulique nouvelle génération).

Porsche Panamera Turbo e-Hybrid & Porsche Panamera 4