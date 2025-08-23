Exister dans un monde ultra-concurrentiel n’est pas donné à tout le monde. Encore plus quand on décide d’installer son entreprise à Guéret au beau milieu de la Creuse, dans l’un des départements affichant l’une des plus faibles densité de population (20,8 habitants au kilomètres carré) de France (troisième après la Guyane et la Lozère). C’est dire l’ampleur du défi dans lequel s’est lancé Benoît Cortot en 2020 lorsqu’il décide de créer sa propre structure, Milton Avenue.

L’entrepreneur n’est pas inconnu au milieu de l’automobile. A 17 ans, il découvre le marché du travail chez Norauto. Une entrée remarquée dans un secteur qui l’attire plus que tout autre, là où il peut voir, toucher, découvrir des modèles qui le font rêver et qui lui donnent envie de réussir dans la vie. Pendant 25 ans, après être passé en formation dans l’Ecole Renault, il officie pour la marque au losange au point de devenir directeur de concession de l’entreprise. Il se fait remarquer par sa personnalité enjouée, sa bonne humeur communicative mais aussi, heureusement, par son sérieux quand il faut agir et décider. Sa façon de gérer son point de vente plaît et lui permet d’avoir la confiance de son propriétaire.

Dans son élément dans le monde de l’automobile, le changement de cap a lieu, comme pour beaucoup de Français, en 2020, lorsque le Covid met à l’arrêt le pays et l’économie. Sa concession change, au même moment, de propriétaire. Benoît Cortot ne s’y retrouve plus, ne comprend plus la nouvelle stratégie de l’entreprise. Pour lui, c’est le grand moment. Après une période de réflexion, il décide de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat.

Il trouve un petit local de 28m2 pour ouvrir son entreprise. Avec lui, Adeline, sa fidèle comptable en qui il a une confiance totale. A tel point qu’elle devient même actionnaire de la société. Un gage de confiance guère étonnant quand on connaît Benoît Cortot. Réputé pour ses valeurs humaines, son sens du contact lorsqu’il gérait sa concession Renault, il ne va pas changer de personnalité au moment de prendre son destin en main.

Pour se faire remarquer sur ce marché concurrentiel, il trouve un nom qui attire les curieux, Milton Avenue. Sans savoir, cette appellation est élégante, elle rassure, elle apporte un côté un peu british qui séduit facilement une clientèle de passionnés. Au contact du fondateur, on comprend mieux ce nom. Dingue de F1, fou, comme beaucoup de son âge, d’Ayrton Senna, il décide de lui rendre hommage avec ce clin d’oeil en référence au prénom du père du regretté champion brésilien, Milton. En lui ajoutant le mot « Avenue », l’association semble couler de source.

D’ailleurs, en quatre ans d’existence, l’entreprise a clairement su évoluer et gagner les coeurs de ses clients. A tel point que Milton Avenue a déjà connu trois déménagements, un signe évident de croissance et de réussite. L’entreprise est aujourd’hui propriétaire de ses murs et compte 22 collaborateurs dont 10 travaillent à la mécanique/carrosserie et 4 à la vente. En quatre ans, c’est juste fou ! La recette de ce succès peut paraître très simple. Milton Avenue ne reprend des voitures que de 6 à 10 ans d’âge, toutes doivent afficher moins de 150.000 kilomètres et avoir une origine certifiée 100% française, comme un gage de confiance pour les clients certains de pouvoir tracer le chemin de vie de leur futur achat. Pour répondre aux exigences de la clientèle, la société s’est récemment dotée d’une carrosserie neuve, un détail essentiel qui lui permet de travailler sur tous les aspects visuels de chaque VO mis en vente au local. Grâce à l’ensemble de ces développement, Milton Avenue parvient à conserver un positionnement tarifaire excellent, sans perdre de la qualité, une base essentielle pour son fondateur comme celle de présenter des voitures pour tous les budgets, à tous les styles. C’est ainsi qu’elle peut capter une clientèle hyper variée et dans toute la France, comme l’explique Benoît Cortot, dans les colonnes du Journal Auto : « en 2023, 75% de nos acheteurs provenaient de territoires hors de notre zone de chalandise de Guéret. » Le résultat est clair, net et précis : plus 1000 voitures sont vendues chaque année chez Milton Avenue. Fin 2024, le CA affichait 20M€ !

Cette réussite peut sembler folle pour certains mais elle est surtout le fruit d’un travail et d’une stratégie mûrement réfléchis par Benoît Cortot et son équipe. Pour se démarquer, la société mise sur sa communication sur les réseaux sociaux. Le fondateur a beaucoup d’humour et s’en sert autant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. D’ailleurs, la devanture de l’entreprise annonce la couleur : « Le meilleur garage à 50 mètres à la ronde. » La dérision au service de l’efficacité, ça matche ! En étant actif sur les réseaux sociaux avec une moyenne d’un post par jour, le plus souvent sur un fond humoristique, Milton Avenue parvient à se faire connaître en dehors de Guéret, en dehors de la Creuse. A tel point que sa communauté se développe à un rythme dingue : 21000 followers sur Facebook, 6110 sur Instagram et 8111 sur TikTok. Sur le réseau plus professionnel, Linkekin, Milton Avenue cartonne également avec 21.000 abonnés. La marque a réussi son objectif de base, se faire connaître. Elle est parvenue à réaliser le second, être reconnu pour son sérieux, puisque sa moyenne d’avis certifiés sur Google, par exemple, est de 4,9/5, un vrai gage de qualité et de confiance si vous décidez de passer par Milton Avenue pour trouver votre future voiture.

Le futur, justement, se conjugue forcément au présent pour Milton Avenue. Benoît Cortot et son associé Pierre Barthélemy viennent en effet de lancer, le 1er janvier dernier, une filiale, Milton Avenue Pro. Cette entité a pour but de partager son portefeuille de voitures disponibles aux professionnels automobiles comme une sorte de réseau B-to-B. Cette décision forte a été mise en place pour contrer les difficultés actuelles d’approvisionnement des indépendants auto. En quelques mois, les prémices d’un nouveau succès se font sentir puisque 600 modèles ont déjà été vendus depuis le début de l’année. La dynamique Milton Avenue est belle, forte et semble bien partie pour vous combler dans les années à venir.