Christian Carrer peut être fier et avoir le sourire. Cette année était très particulière pour son garage, Chanas Auto. En effet, l’entrepreneur peut regarder, avec émotion, comment son « bébé » a bien grandi depuis sa création en 1995.

Il y a donc 30 ans, un jeune chef d’atelier automobile décide de prendre son envol, de se lancer à son propre compte. Son expérience est celle d’un technicien, lui qui a commencé par le bas de l’échelle comme apprenti électricien en automobile. Au fil des mois, la qualité de son travail est reconnue, ce qui lui permet de gravir les échelons jusqu’à ce poste de chef d’atelier qui lui ouvre des perspectives tout en ayant cette possibilité d’acquérir une expérience solide et d’être reconnu pour son expertise en mécanique.

Christian Carrer n’avait pas que cette corde à son arc. Il a toujours fait preuve d’une grande fibre commerciale, comme si c’était inscrit en lui depuis toujours. Homme chaleureux et convivial, il décide donc, en 1995, de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en créant son propre garage de vente d’automobiles d’occasion, Chanas Auto, dans la commune iséroise de Chanas, à quelques soixante kilomètres de Lyon et tout proche de l’Autoroute A7 et surtout au pied de la mythique Nationale 7. Il n’a pas décidé de se lancer à l’aveuglette. Au contraire, par son expérience en atelier, il a beaucoup appris et surtout pris conscience de nombreuses lacunes du marché des voitures d’occasion. Dans sa tête, il entendait créer une entreprise différente de ce qu’il a observé auparavant, une entreprise où la priorité est et sera toujours la qualité avant la quantité. Pour l’entrepreneur, son garage se devait d’afficher un professionnalisme sans faille, d’être irréprochable tant sur le plan mécanique qu’esthétique.

Depuis 30 ans, ces principes de base n’ont pas évolué, au contraire, ils ont permis à Chanas Auto d’acquérir une réputation sans faille et de grandir avec cette idée présente chez tous les clients du garage d’être une adresse à connaître, une adresse fiable quand on cherche une voiture d’occasion. Christian Carrer a toujours été en avance sur son temps. Il n’a jamais hésité à prendre des risques, à opérer les virages nécessaires pour voir son entreprise croître. En 2008, par exemple, Chanas Auto met en ligne son premier site internet. À la base simple vitrine du travail de l’entreprise, ce site devient rapidement un canal d’achat à part entière, avec une particularité rare à l’époque, la mise en place d’un service de livraison à domicile partout en France. Normal, toujours à l’écoute de ses clients, le chef d’entreprise, par ce service, répond aux besoins de ses clients les plus éloignés.



Toujours à l’affût de nouvelles idées pour se démarquer et surtout apporter une qualité de service supérieure à ses clients, Chanas Auto mise sur une politique d’intégration verticale. Un exemple de cette orientation ? Les ateliers AD Expert, créés en 2010, assurent la carrosserie, la mécanique et la préparation des véhicules, permettant une maîtrise complète de la chaîne de valeur. Deux ans plus tard, en faisant le constat qu’une grande partie de sa clientèle était composée d’artisans, de collectivités, de petites ou moyennes entreprises, le garage s’ouvre à la distribution en devenant partenaire officiel Iveco. Ce choix est loin d’être un hasard pour Christian Carrer et son équipe. Ils sont particulièrement séduits par la fiabilité du constructeur et souhaitent élargir leur offre utilitaire. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils font d’ailleurs office de pionniers dans la distribution d’Iveco. Pour aller plus loin encore, et sur l’ensemble du parc occasion, le garage accorde une garantie minimale d’un an sur la mécanique et l’électronique sur chaque voiture mise en vente. Un engagement fort qui est l’une des marques de fabrique de cette entreprise familiale.

Si le fondateur de l’entreprise a grandi dans le métier en gravissant les échelons un par un, il fait de même avec sa société. « Step by step » dit-on dans le monde du sport, c’est la démarche de Chanas Auto également. En 2019, nouvelle évolution puisque le garage devient franchisé de « Point Loc by Ada. » Cette étape lui permet de proposer un service de location de voitures et d’utilitaires aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises locales, service perçu comme une solution souple et rapide au départ de l’agence de Chanas.

Le succès est au rendez-vous car Chanas Auto a toujours su rester humble, fidèle à l’image qu’il souhaitait créer il y a trente ans, au moment du lancement de l’entreprise et à cette idée phare : « rendre l’automobile accessible à tous, sans compromis sur la qualité. » En 2023, pour faire face à la demande croissante, l’entreprise décide d’agrandir son parc automobile pour disposer de 20.000m2 de surface, lui permettant ainsi de proposer plus de voitures, plus de choix et de mieux accueillir les clients venus de la France entière. En trente années, cette petite entreprise a bien grandi. Elle compte désormais 48 salariés et peut se targuer d’avoir vendu plus de 50.000 voitures depuis 1995. C’est certain, Christian Carrer peut être fier et avoir le sourire.

Chanas Auto

35 impasse des concessionnaires - 38150 Chanas

Tel : 04 74 84 25 75

Site : https://chanas-auto.com/