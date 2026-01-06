À seulement 20 ans, Ryan Assakour s’impose déjà comme un illustrateur automobile à suivre. Passionné de dessin depuis l’enfance et immergé très tôt dans l’univers de l’auto grâce à son père, revendeur automobile, il a naturellement réuni ses deux passions : le trait et l’automobile.

Autodidacte, Ryan affine son style depuis des années. Mais c’est il y a deux ans qu’il décide de franchir un cap en proposant ses illustrations réalistes aux particuliers désireux d’immortaliser leur nouvelle acquisition. Son talent ne passe pas inaperçu : certains constructeurs font désormais appel à lui. McLaren, par exemple, lui commande une illustration pour chaque véhicule vendu, offerte ensuite au propriétaire.

Chaque œuvre est unique et entièrement personnalisée. Ryan propose une vue ou deux vues (3/4 avant et 3/4 arrière), réalisées avec une précision remarquable.

Si vous souhaitez, vous aussi, obtenir une illustration réaliste de votre voiture, scannez le flash code ci-dessous pour en savoir plus et découvrir son travail.

Contact : rdrawto_off@outlook.fr

Portfolio : https://ryanassakour.myportfolio.com