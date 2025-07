La marque à l’étoile est sans nul doute possible la référence ultime en matière de transport de personne. Qu’il s’agisse de sa sublime Classe S ou encore de ses solutions grands volumes avec le Classe V. Figurez-vous que l’arrivée de ce nouveau concept Vision V va encore révolutionner ce segment en le tirant vers le haut. Le monospace devient un véritable objet de luxe.

La nouvelle plateforme modulaire VAN.EA (ainsi que la version thermique VAN.CA) est destinée au transport de personnes, avec de nombreuses possibilités répondant aux différents besoins. La Vision V propose un visuel beaucoup plus arrondi et aérodynamique avec des powerdome sur le (court) capot, donnant une silhouette plus élancée. Mercedes-Benz a beaucoup travaillé le langage lumineux de son monospace, avec une immense calandre de verre éclairée de LED ainsi qu’avec une partie arrière intégrant un immense bandeau lumineux encadrant tout le pourtour du véhicule.

Dans l’habitacle, nous allons nous focaliser sur la partie arrière dédiée aux passagers, quand bien même la nouvelle interface numérique façon Superscreen vaut le détour. Mais c’est bien le salon privé séparé du conducteur par une cloison en verre à opacité variable qui est déterminant tant il pousse le luxe et le confort au firmament.

Le concept Vision V veut bien nous faire comprendre que les possibilités de personnalisation sont infinies avec sept thématiques proposées (allant de Gaming à Karaoké en passant par Relax et Work...). Mais toutes sont synonymes de confort et intimité. L’intérieur fera appel aux matériaux les plus nobles, où cuirs et boiseries se chargeront de transformer cet espace selon vos désirs. Entre éclairage d’ambiance et diffuseur de parfum, le transport de personnes devient un véritable plaisir.

Il s’agira également d’un espace connecté et proposant un divertissement sans commune mesure, avec multiples écrans de tailles variables, jeux vidéo et autres systèmes sonores de haute qualité intégrés. Les vitres elles-mêmes peuvent afficher du contenu et servir d’extension des écrans.