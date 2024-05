Maserati GranCabrio 2024, La plus puissante.

La dernière itération de la GranCabrio date de 2019, il était donc temps pour Maserati de passer à autre chose. Le constructeur italien présente la version décapotable de sa GranTurismo (qui n’existe qu’en version thermique à l’heure actuelle, quand bien même la version 100% électrique arrive). Au programme, une capote en toile, le V6 Nettuno et surtout une déclinaison Trofeo pour le lancement. Les prix sont pour l’heure inconnus, tout comme les dates de livraison. En revanche, le prix devrait légèrement dépasser celui de la GranTurismo actuelle (225,000 euros).

Le design de la GranCabrio suit les lignes de la GranTurismo avec des dimensions similaires, mais se démarque avec ce pare-brise incliné entouré d’un cadre solide (une fois décapotée). L’auto se veut élégante et sportive, avec cet immense capot avant. L’arrière intègre lui aussi les célèbres feux boomerangs Maserati, passés au royaume du LED. L’auto est disponible en six couleurs de carrosserie (avec 26 teintes spéciales Maserati Fuoriserie).

Dans l’habitacle, peu d’évolutions par rapport à la GranTurismo : utilisation de matériaux nobles, réduction des boutons physiques et même planche de bord. Un brise-vent est de la partie pour réduire les turbulences. Il s’agit d’un des rares cabriolet 4 places véritables sur le marché. Le système électrique de la capote en toile (disponible en cinq couleurs) s’actionne en 14 secondes tout en roulant jusqu’à 50 km/h. Le volume de chargement diminue par rapport aux 310 litres du coupé GranTurismo, passant de 172 litres (toit fermé) à 131 litres (toit ouvert).

Sous le capot, on y trouve le moteur Nettuno V6 3,0 L biturbo. Ce dernier peut désactiver des cylindres et intègre une gestion électronique de la conduite (Vehicle Domain Control Module). Ce V6 développe 550 chevaux pour 650 Nm de couple. Côté performances, la GranCabrio peut abattre le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, et atteindre une vitesse maximale de 316 km/h.