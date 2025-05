AUDI

La R8 est-elle vraiment morte ?

Difficile pour le constructeur d’Ingolstadt de faire le deuil de sa sportive emblématique tant la R8 a marqué l’histoire de la marque. Depuis 2024, aucun autre modèle semblable n’a pris le relais et personne ne semble réellement vouloir oublier l’Audi R8. Suffisant pour que des rumeurs se développent concernant une potentielle remplaçante à l’ère de l’hybridation moderne. Fini le bloc thermique puisque cette hypothétique héritière pourrait s’inspirer de la technologie hybride du cousin italien Lamborghini (qui fait partie du groupe Volkswagen, cela n’a échappé à personne). Reste à voir si la maison mère juge qu’il y a de la place pour ce type de remplaçante ?

L’infodivertissement extrême

Le catalogue d’applications de l’Audi Store est plutôt bien fourni, et vient pourtant s’enrichir avec l’arrivée de DAZN, la plateforme de transmission d’événements sportifs. Les nouveaux modèles de la marque aux anneaux voit son système d’info-divertissement s’enrichir avec une pléthore d’événements sportifs à regarder, à la fois pour le passager et le conducteur (une fois le véhicule à l’arrêt, cela va sans dire). Ainsi AUDI, qui soutient ouvertement le club de football du Bayern de Munich, confirme son lien avec le monde du sport.

BMW

Record BMW en France

Alors même que la marque automobile munichoise a connu une année 2024 de déclin à tous les niveaux (volumes de vente, bénéfice, scandale du servofrein etc...), la France connaît l’exact opposé ! En effet, BMW a vendu +12% de véhicules sur le marché français en 2024. Suffisant pour atteindre 3,9% de part de marché, ce qui ne s’était jamais vu auparavant ! En revanche, la guerre économique actuelle entre les Etats-Unis, l’Europe et le reste du monde risque de mettre un terme à l’exception française.

La frénésie de Munich

L’arrivée de la plateforme Neue Klasse de BMW est attendue depuis plusieurs années déjà, et incarne un moment historique de l’histoire de la marque. Cette nouvelle plateforme intégrera les innovations technologiques et stylistiques de la marque pour l’avenir électrifié de BMW. L’inauguration de la Neue Klasse arrive normalement cette année (courant 2025 donc) avec la présentation de la BMW iX3, qui sera les prémisses d’une frénésie de nouveaux modèles : jusqu’à 40 sont prévus d’ici 2027.

MERCEDES

Mercedes-AMG CLE Limited Edition

La marque à l’étoile fait partie des rares constructeurs ayant conservé une option de coupé-cabriolet avec la CLE. Et la nouvelle édition spéciale (disponible sur le coupé et sur le cabriolet) vous permet d’opter pour l’éphémère pack Limited Edition à 23,500 euros (qui disparaîtra en 2026). Pour ce prix, vous avez une livrée mettant à l’honneur AMG (stickers sur les bas de porte, bouchon de réservoir chromé...), un intérieur avec surpiqûres contrastant avec la sellerie en cuir Nappa, et une puissance de 449 chevaux délivré par un six cylindres essence.

Le Classe G, une valeur sûre

Alors même que presque tous les constructeurs connaissent des difficultés sur tous les segments, certains modèles font office d’anomalie. C’est le cas du Classe G de Mercedes-Benz, qui depuis sa création a toujours connu la rentabilité malgré un prix conséquent (il démarre à +170,000 euros en France). Une réalité d’autant plus amusante lorsque l’on connaît la silhouette atypique du Gelandewagen qui n’est pas connu pour son dynamisme exacerbé. La concurrence ne l’effraie pas, bien au contraire. D’autant plus que la famille G va s’élargir dans un avenir proche avec l’arrivée d’un “mini Classe G”.