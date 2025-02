L'essentiel... Les M électriques, L’affaire Takata, Une Mercedes ou un cinéma ?

AUDI

On recrute en Formule 1 !

Dans l’optique de son arrivée en tant qu’écurie de Formule 1 dès 2026, Audi ne perd pas de temps dans la composition de ses équipes. De nombreuses offres d’emplois sont à pourvoir au sein de la future écurie Audi F1, notamment pour des stagiaires intéressés au bloc moteur. Travailler sur l’unité de puissance d’une nouvelle écurie doit être un défi intéressant, d’autant plus que les promotions internes sont nombreuses. Ces annonces sont ouvertes à l’international et même les étudiants sont concernés. Si cela vous tente...

L’affaire Takata

Une affaire mondiale secoue le monde automobile, celle des airbags défectueux du géant Takata, qui équipait une grande partie des constructeurs. Une grande campagne de rappel a lieu dans le monde chez toutes les marques, et notamment chez le constructeur allemand Audi. Ce sont des dizaines de milliers de véhicules qui sont concernés. Rien qu’en France, on dénombre près de 20,000 anciens modèles de A3 et A4 visés par ce rappel et nécessitant un changement des coussins Takata. Preuve de la lenteur des organismes de surveillance vis-à-vis de l’ancien équipementier japonais.

BMW

Du HVO pour les Diesel

On n’arrête pas la technologie ! Dans le but de réduire les émissions globales de la marque, BMW a décidé dès 2025 que toutes les nouvelles autos diesel seront alimentées par du carburant synthétique en remplaçant le diesel. Ce carburant à base d’huile végétale hydrotraitée, baptisé HVO, présente de nombreux avantages techniques et est développé par la société finlandaise Neste et sera compatible avec tous les moteurs diesel BMW dès 2025. Aussi, ce changement augmentera les performances à froid des moteurs. Reste maintenant à convaincre l’utilisateur final d’opter pour ce nouveau type de carburant.

Les M électriques

La division performance de BMW prépare son avenir en songeant à l’électrification à chaque étape. Tandis que certains modèles comme la BMW XM ouvrent les hostilités, le premier véhicule 100% électrique badgé M n’est pas encore prêt. En revanche, dans une vidéo promotionnelle, les ingénieurs allemands peuvent nous confirmer une chose : toutes les futures M électriques seront équipées de quatre moteurs électriques. Selon eux, il s’agit d’une configuration moteur optimale, répondant à une philosophie actée dès aujourd’hui qui offrira les meilleures performances demain.

MERCEDES

Une Mercedes ou un cinéma ?

Le très réputé CES de Las Vegas allie avec brio nouvelles technologies et automobile, et Mercedes-Benz a choisi l’événement américain pour dévoiler un nouveau système de divertissement frôlant avec le cinéma. Baptisé RIDEVU, ce système sera compatible avec la dernière génération du système MBUX qui permettra aux passagers de l’habitacle de profiter du format IMAX avec son immersif. Grâce à un partenariat avec Sony Pictures, de nombreux films seront ainsi disponibles au visionnage, sur les écrans intégrés (Hyperscreen notamment) mais également sur les appareils compatibles.

Nouveau pack Guard 360

Malheureusement, de nombreux truands et voleurs convoitent les véhicules de la marque à l’étoile. Afin de répondre au mieux à cette problématique, Mercedes-Benz vient de développer le pack Guard 360° offrant une surveillance accrue du véhicule en circuit fermé. Le voleur fait face à un système intégré de caméras à 360 degrés actives en permanence allié à un système de protection volumétrique de l’habitacle. Le tout sera directement connecté au smartphone du client mais également aux partenaires de Mercedes-Benz, qui pourront collaborer directement avec les autorités compétentes.