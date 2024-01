L'essentiel AUDI, MERCEDES, BMW, Une R8 pour le rallye.

AUDI

Une R8 pour le rallye

Fêtons ensembles la fin de la R8, non pas avec un film mais avec un projet loufoque : une Audi R8 de rallye. À l’ère des 911 Dakar et autres Huracan Sterrato, cette modification non-officielle de fond en comble de la sportive moderne est un ode à l’ère du Groupe B : l’auto a été surélevée (+ 5cm), montée sur des roues 18 pouces. Quatre immenses LED sur la grille avant lui donnent un style de voiture de rallye, tandis que le bouclier arrière a simplement été enlevé. Le moteur a été reprogrammé pour s’adapter à une conduite tout-terrain.

Une future RS6 GT ?

Dans la famille des breaks haute-performance, il semble que la génération actuelle de l’Audi RS6 sera retoquée. Mais cette future version en préparation devrait également être plus radicale : une Audi RS6 Avant GT, en somme (le nom n’a pas été confirmé). Le prototype a été aperçu, et il présente de nouvelles prises d’air, des ailettes verticales à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un aileron arrière plus proéminent. Quant au V8, il devrait lui aussi être remanié afin de supplanter la RS6 Performance actuelle. L’auto devrait être présentée courant 2024.

MERCEDES

Le 4 cylindres va rester

Tandis que le concurrent BMW souhaite garder certaines grosses cylindrées pour quelques rares modèles, Mercedes-Benz a fait le choix de maintenir son downsizing. En effet, son gros V8 4,0 L a été remplacé par un 4 cylindres légèrement hybride (par exemple sur la fameuse C63 AMG). Un système plus progressiste en matière de technologie, revendiqué par la marque allemande. Quand bien même certains puristes AMG refuseront de faire le choix, il faut se rendre à l’évidence que le 4 cylindres 2,0 L est lui aussi parfaitement capable et puissant.

On vous propose de faire les Mille Miglia !

La marque allemande possède un riche passé automobile, et notamment lors de fameuses courses devenues légendaires. Depuis, Mercedes-Benz s’est constitué un beau patrimoine et compte dans son musée de nombreuses pépites, dont des 300 SL Gullwing originales. Et la marque à l’étoile va proposer à certains clients de prendre part aux 1000 Miglia en juin 2024 au volant de trois de ses voitures de musée. Il vous faudra tout de même débourser la modique somme de 150,000 euros, tout frais compris (hôtels, soutien logistique etc....).

BMW

Vers une conduite de plus en plus autonome

Les voitures du futur nous conduiront-elles plutôt que l’inverse ? Un petit pas en ce sens sera réalisé par BMW d’ici mars 2024 pour les clients allemands, avec la commercialisation d’une option sur les Série 7 qui permettra une conduite automatisée de niveau 3 jusqu’à 60 km/h (avec les mains pouvant être retirées du volant). Dans certaines conditions prédéfinies, laissez l’auto s’occuper du guidage sur la voie ou encore de la vitesse, et ce même dans l’obscurité ! Mais ne vous en faites pas, le conducteur reste maître du véhicule, comme en témoigne la prochaine news sur la sauvegarde des grosses cylindrées !

BMW garde les grosses cylindrées

Dans un monde où le tout-électrique s’immisce de plus en plus dans les conversations, certains constructeurs comptent bien faire de la résistance. BMW n’envisage pour le moment aucun downsizing moteur et compte encore sur ses “grosses cylindrées”, à savoir ses blocs 6 et 8 cylindres. Cette décision est justifiée par l’existence de la division M qui, malgré son évolution inéluctable, propose encore et toujours de bons gros moteurs thermiques. Malheureusement, le malus écologique fait de gros dégâts, avec des prix qui deviennent très rapidement prohibitifs.