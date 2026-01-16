Chez Porsche, on ne manque pas d’éditions spéciales ni de raisons pour créer des séries limitées ! Le père de la Porsche 911, Ferdinand Alexandre Porsche (affectueusement surnommé “Butzi”) aurait eu 90 ans en 2025. Et voilà une raison suffisante pour le fils de Butzi de s’imaginer “sa” propre 911, un projet spécial finalement dévoilé à Weissach : la Porsche 911 GT3 90 F.A. Porsche. Porsche ne prévoit d’en produire que 90 unités. Son prix ? 351,211 euros (soit 140,000 euros de plus qu’une GT3 Standard !).

Cette édition exclusive est basée sur la Porsche 911 GT3 avec le pack Touring, et se révèle dans sa sublime robe verte “F.A. Green Metallic” (une couleur exclusivement créée en collaboration avec la famille Porsche et qui évoque le plus connu Oak Green Metallic), tandis que le nombre 72 sur les portières évoque les 72 ans du studio de design de la marque. Le coloris reste toutefois optionnel, le client pouvant laisser ses préférences s’exprimer pleinement. Quant aux jantes Fuchs (que l’on ne peut normalement pas choisir sur les 911 avec pack Touring), elles sont noires satinées et spécifiques au modèle, tout en arborant un moyeu spécifique.

L’intérieur est également un cocon de sur-mesure évoquant la vie de Butzi, avec de multiples plaques et signatures faisant référence à l’homme. Si l’habitacle est en tout point similaire à celui d’une 911 GT3 Touring, le choix des matériaux et des tissus ne laisse aucun doute sur la participation du département Sonderwunsch.

Les sièges sont composés de fils tissés en cinq couleurs, reprenant un motif qu’affectionnait particulièrement Ferdinand Alexander Porsche (le fameux “pied de poule”), et bordée de cuir marron. Quant au levier de vitesse, il est en noyer à pores ouverts. La qualité est clairement au rendez-vous.

Sous le capot, la Porsche 911 GT3 90 F.A. Porsche possède le moteur 6 cylindres à plat 4,0 L de 510 chevaux. Le bloc atmosphérique est associé à une boîte mécanique à six rapports, ce qui va plaire aux amateurs de sensations. Ses performances restent diablement et dignement “Porsche”, avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,9 secondes tandis que la vitesse de pointe peut atteindre les 313 km/h.

Fiche technique (Porsche 911 GT3 90 F.A. Porsche)